Nasjonalt designmuseum?

Samfunnet har etter hvert innsett hvor viktig mangfold er. Det er derfor underlig at AS Museene i Sør-Trøndelag (MiST), selskapet som har som mandat å drifte og vedlikeholde en gruppe sørtrønderske museer, ivrer for å slå sammen to svært forskjellige museer, Nordenfjeldske kunstindustrimuseum og Trondheim kunstmuseum, med et betydelig tap av trøndersk museumsmangfold som resultat. Et nesten samlet korps av fagfolk og kunstnere går imot dette forslaget.

Sammenslåingsiveren hos MiST er egentlig en iver etter å kopiere det som har skjedd i Oslo og Bergen. Begge steder er kunstindustrimuseene blitt til avdelinger i større enheter. Det er altså per i dag kun ett gjenværende kunstindustrimuseum i Norge: Nordenfjeldske kunstindustrimuseum i Trondheim (NKiM). Men NKiM er stengt på ubestemt tid på grunn av manglende vedlikehold, et vedlikehold MiST har hatt ansvar for i mer enn ti år.

Dette til side. Dagens situasjon åpner for en meget interessant mulighet. Går man til den engelske versjonen av NKiMs hjemmesider, finner man at det engelske navnet på NKiM er «National Museum of Decorative Arts and Design». Hvorfor national? Jeg spurte tidligere NKiM-direktør Jan-Laurits Opstad om dette. Svaret var at det er viktig at dette ordet brukes i navnet til museet fordi det muliggjør internasjonale lån som ellers ville være umulige. Mange museer låner kun ut til nasjonale museer i andre land.

Så hvorfor endrer man ikke navnet på Nordenfjeldske kunstindustrimuseum til «Det nasjonale designmuseum» og dropper MiSTs ugjennomtenkte sammenslåingsplaner? NKiM er jo det eneste gjenværende designmuseum i Norge, og ved å gjøre NKiM til et nasjonalt museum, flytter man jo tyngdepunktet i museumsverdenen litt mer nordover fra Oslo. Man skal heller ikke se bort fra at et slikt navn kan være med på å åpne lommebøkene til de sentrale bevilgende myndigheter litt mer.

Tanken om den «visjonære» løsningen på Leüthenhaven virker korttenkt og noe pinglete

Hva er alternativet som MiST tilbyr: Et regionalt museum for kunst og design i konkurranse med Nasjonalmuseet i Oslo? Trondheim med NTNUs designmiljø er vel det ledende i Norge. At det får en egen nasjonal arena, er bare av det gode. NKiM – som burde hete Det nasjonale designmuseet – er nemlig et museum å være stolt av. Det er et eksempel på en institusjon som er mer kjent utenlands enn lokalt. Samlingen er unik og der den har sine tyngdepunkter, er den fenomenal.

