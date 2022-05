Tomme løfter?

- Det er tragisk og vondt. Mange er utsatt for et sjokk

Saken oppdateres.

I forkant av kommunevalget 2019 stilte LO, Norsk Sykepleierforbund og Utdanningsforbundet i Trondheim de politiske partiene dette spørsmålet: «Vil ditt parti gå inn for ytterligere reduksjon i undervisningstid til kontaktlærere, slik at de får tid til å følge opp hver enkelt elev?».

Samtlige partier i Trondheim, med unntak av Frp, sa den gang at de ønsker å gi kontaktlærere mer tid til å følge opp sine elever. Arbeiderpartiet og KrF påpekte i tillegg at de ville jobbe for mer flerfaglig kompetanse, egne miljøteam og en større andel miljøterapeuter inn i skolen. Snart halvveis inn i 2022 har det verken blitt gitt reduksjon i undervisningstid til kontaktlærere eller systematisk satset på mer flerfaglig kompetanse inn i Trondheimsskolen.

Opplæringsloven beskriver at kontaktlæreren har et særlig ansvar for de praktiske, administrative og sosialpedagogiske gjøremålene for sine elever. I praksis betyr det at kontaktlæreren skal følge opp fravær, holde den nødvendige kontakten med hjemmet, gjennomføre elev og foreldresamtaler og kontinuerlig dokumentere den enkeltes elevs faglige og sosiale utvikling. Alt dette skal løses på 45 minutter per uke.

Om man tar utgangspunkt i at en kontaktlærer har 17 elever, så utgjør dette i underkant av tre minutter per elev i uka. Da sier det seg selv at en forsvarlig oppfølging av den enkelte elev blir krevende. I en undersøkelse utført av Respons Analyse i 2019 bekreftes dette, hvor kun fem prosent av kontaktlærerne sier at de har nok tid til å løse oppgavene som ligger til rollen.

I tillegg til oppgavene til kontaktlærer skal man planlegge og gjennomfører egen undervisning, bidra til skolens utviklingsarbeid og ivareta andre funksjoner for å få skolehverdagen til å gå rundt. Kontaktlærere har med andre ord en helt avgjørende rolle i norsk skole.

Aldri har nok tid til å følge opp elevene vært viktigere. I Parr-utvalgets rapport, «Skolen etter koronapandemien», påpekes det at selv om noen elever har opplevd hjemmeskole som positivt, så har de fleste elever opplevd pandemien som krevende. Pandemien har ført til at flere elever kjenner på ensomhet og en svekket psykisk helse. Rapporten viser også til at det er en nedgang i elevenes motivasjons og mestringsfølelse, det har blitt gjennomført mindre spesialundervisning og det har blitt færre timer til særskilt språkopplæring. Dette er de samme elevene man skal ivareta, både faglig og sosialt, på noen få minutter per uke.

Trondheimsskolen har siden 2019 vært preget av røde tall, foreldreopprør, overtallighet blant ansatte og brudd på opplæringsloven. Løftene som ble gitt i 2019 ser ut til å være glemt, til tross for at det i 2019 var et politisk flertall for å sikre en mer forsvarlig oppfølging av elevene. Har partiene endret mening? Eller var dette kun tomme løfter?

Debatt på Adressahuset: Skoleopprøret: Loven brytes daglig. Hva må skje nå? | Facebook

Interessert i debatt? Les flere innlegg her !

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe