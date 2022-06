Hva kan motivasjonen være for å skrive så krøkkete?

Saken oppdateres.

Adresseavisens kommentator Trygve Lundemo har en betimelig kommentar om krøkkete språk i offentlige saksframlegg i avisa den 25. mai. Han har også tidligere kommentert hvordan språk brukes av maktmennesker som minner mest om tåkelegging.

Dette gjør spesielt vondt når det, som i dette tilfellet, handler om omsorg for en sårbar gruppe som barn. Bakgrunnen for det aktuelle saksfremlegget er at det er for lite voksne til å ta ordentlig vare på barn. Barn trenger tid og oppmerksomhet. De voksne som angivelig er opptatt av dette, bruker imidlertid sin tid og oppmerksomhet på å finne så mange lange og intrikate ord, at denne virkeligheten blir tåkelagt heller enn tydeliggjort.

Jeg tenker hans analyser er riktige, og jeg vil gjerne berike dem. Jeg mener geskjeften med å jåle seg med slike fine ord og fraser, er en form for pseudoarbeid. De siste århundrenes mekanisering av arbeid har gjort at antall hender som trengs for å dekke våre nødvendige behov for tak over hode, klær på kroppen og mat på bordet, er kraftig redusert.

Når jeg hører dette ordet, får jeg lyst til å kaste TV-en ut vinduet Jeg hadde tenkt å holde kjeft, for det nytter jo ikke likevel. Jålete moteord sprer seg som ild i tørt gress, og den ilden er det umulig å slokke.

Men i stedet for å redusere arbeidstida tilsvarende og fordele overskuddet av nyvinningene jevnere, har Arbeiderpartiet og de ledende økonomiske eliter vært så samstemte i troen på lønnsarbeid, at vi som samfunn ikke har tilpasset oss de nye realitetene. Resultatet er at administrativ sektor har økt enormt, både innenfor det offentlige og det private. Dette har ført til at vi har en stor gruppe mennesker som ikke gjør noe som er konkret nyttig, og som derfor antagelig føler seg tvunget til å jåle seg med et intrikat språk for å berettige sin egen eksistens (les: lønnsslipp).

Til grunn for dette ligger en sammenblanding av arbeid og lønnsarbeid – som jo er salg av sin tid for lønn. Dette får katastrofale konsekvenser for det mest dyrebare vi mennesker har – tiden vår. Arbeid – nyttig aktivitet for å forbedre egen og andres situasjon, står i et spenningsforhold til lønnsarbeid – at man selger sin tid for å utføre noe på andres bestilling. Så lenge mennesket er avhengig av lønna si for å overleve, vil det jo være insentiv til å forlenge geskjeften og fremheve sin egen viktighet heller enn å gjøre det som faktisk er viktig.

Det skal lønne seg å arbeide sies det. Dette brukes som et argument for å holde oppe «arbeidslinja». Det er en løgn. Det som lønner seg mest (målt i penger), er å jobbe i finans og flytte penger til skatteparadiser. Sannheten er at det mest vesentlige arbeidet i menneskelivet – omsorg for andre og seg selv – ikke gir noen økonomisk avkastning. Gevinsten det gir, er glede og mening.

Det er dette systemet som fører til slik idioti, som Lundemo beskriver. Den rådende økonomiske maktstrukturen stjeler tiden og vettet fra oss. Vil vi det? Eller kan vi jobbe fram et annet system, der de voksne som skriver disse nær-psykotiske utgreiingene i stedet kunne brukt tida på å faktisk ta vare på ungene det gjelder?

