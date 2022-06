Hver grønne flekk skal utbygges

Saken oppdateres.

Dyrket mark forsvinner i rasende fart, spesielt i Trondheim kommune. Grønne områder, naturens og befolkningens pusterom forsvinner også. Nå skal det bygges ved leirbrua, som for mange på Byåsen og Flatåsen er porten til Bymarka.

At bensinstasjonen erstattes med en bolig, er ikke et tap. Men at en rekke med boliger skal bygges på det gamle jordet langs veien mot Våden og Frøset, er trist. Området er også viktig for dyreliv med bever, elg og starten på en viltkorridor. Men penger i lomma er vel viktigere enn natur.

