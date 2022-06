Pensjonsreformen - norgeshistoriens største ran?

Kjerkol: Utvalg skal utrede muligheten for utvidet grense for selvbestemt abort

Adresseavisen skriver på lederplass 23. mai at pensjonsreformen må leve videre. Det er en usolidarisk konklusjon. Tvert imot mener vi at reformen snarest må reformeres, og i beste fall skrotes og bygges opp på nytt igjen med hensikt å være solidarisk og omfordelende. Nå blir norgeshistoriens største privatisering gjennom tidene en pensjonsdebatt på LO kongressen, og det håper vi vil gi resultater!

Lederartikkelen sier at pensjonskostnadene ikke må øke om det skal gjøres endringer i pensjonsreformen. Dette mener avisen til tross av at vi i framtiden blir flere eldre og at vi lever lengre. Det vil være uansvarlig å ikke øke kostnadene til pensjoner og folketrygd i samsvar med samfunnsutviklingen og behovene fordi det kun vil gå ut over de som ikke kan jobbe lengre. Her er det en viktig presisering om at det handler ikke om hvor mange år du jobber, men hvor gammel du er når du går av. En som starter å jobbe når han eller hun er 22 år og jobber i 40 år, får en betraktelig lavere pensjon enn en som jobber fra han eller hun er 27 og jobber i 40 år.

Vi som mener pensjonsreformen må skrotes mener jo det nettopp er fordi reformen er både usolidarisk og usosial. Det skapes hvert år rikdom i dette samfunnet, nok rikdom til å kunne finansiere en verdig pensjon for dagens og framtidens pensjonister. Men det krever politiske prioriteringer som omfordeler rikdommen.

Velferdsstaten og folketrygden har ikke som formål å redusere kostnadene. Formålet er ganske tydelig i lovens formålsparagrafer. De sier at den skal sikre økonomisk trygghet og utjevne inntekt og levekår. Økte kostnader er tvert imot et tegn på at velferden og samfunnet går framover til det bedre for folk flest, det er ikke et problem som Adresseavisen hevder.

Et vanlig argument når pensjonsreformen diskuteres, er at vi må ta hensyn til at det blir mindre oljepenger i framtiden. Men inntektene til Oljefondet har aldri vært en forutsetning for et godt og solidarisk pensjonssystem her i Norge. Dette er kun en dårlig avsporing og en oppkonstruert problemstilling som tilhengerne av reformen ønsker at vi skal tro på.

Noen vil også hevde at siden befolkningen i gjennomsnitt lever lengre, må de også jobbe lengre. Men så har levealderen økt i over hundre år, uten at det har påvirket pensjonsalderen. Tvert imot så vi i forrige århundre at pensjonsalderen ble satt ned. Uheldigvis kjøpte sosialdemokrater så vel som de borgerlige denne virkelighetsbeskrivelsen på slutten av 80-tallet og starten av 90-tallet. Faktisk så utredet Willoch-regjeringen muligheten for å sette ned pensjonsalderen til 60 år på 80-tallet til tross for at levealderen fortsatte å øke.

Hva som er mest uansvarlig mellom å lage et mer sosialt bærekraftig pensjonssystem som bryter med prinsippet om levealdersjustering, eller å kaste en drøss med pensjonister ut fattigdom etter langt og hardt arbeidsliv, får være opp til den enkelte å vurdere. Men det er en stor opposisjon i fagbevegelsen som mener at tiden er overmoden for å få tilbake en sosial og omfordelende pensjon finansiert av fellesskapet. Vi krever anstendighet og verdighet for folket, og ønsker delegatene på LO-kongressen lykke til!

