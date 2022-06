Bør butikkjedene bli rike på ubrukte gavekort?

Viggo (77) kjemper mot at huset skal rives: - Jeg vil bo her til jeg dauer

Hvert år bruker nordmenn over ti milliarder på kjøp av gavekort, og minst like stor som gleden giverne får av å «gi noe annet enn penger», er frustrasjonen hver gang man finner et utgått gavekort i en skuff eller lomme. Mer enn ti prosent av gavekortbeløpene blir nemlig aldri brukt, og dette gjør gavekort til gullkort for handelsnæringen.

I enkelte land har de funnet løsningen på hvordan butikkene ikke skal sitte igjen med gevinsten for alle de ubrukte gavekortene som passerer datostemplingen. I New York har de en regel om at ubrukt gavekortsaldo etter fem år overføres til et fond kontrollert av delstaten. Slik kan man sikre at de glemte gavekortpengene går til gode formål, og ikke bare bidrar til å øke lønnsomheten til butikkene som selger dem.

Nylig måtte en stor kleskjede ifølge Reuters ut med nesten 170 millioner kroner for gavekort som ikke var brukt, og enda mer som betaling for at de ikke hadde overført pengene til delstaten i tide. Krav om ubrukte gavekort tilfaller et fond for gode formål og støtte til frivillighet vil kunne føre til to ting.

For det første vil butikkene som selger gavekort bli mindre ivrig på å sette kort gyldighetsdato for forbrukerne når de uansett ikke kan tjene på gavekortene vi ikke bruker. For det andre vil midler fra gavekortoverskuddet kunne gi et viktig tilskudd til gode formål og aktiviteter som vil gjøre det litt mindre surt med de ubrukte plastkortene du finner neste gang du rydder skuffen.

Ordningen trenger bare å omfatte større kjeder og bedrifter for å kunne få stor betydning, og det mangler ikke på gode formål lokalt og nasjonalt som har behov for de hundretalls millionene som vil være igjen også i en slik begrenset ordning.

