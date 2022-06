Barna blir glemt, igjen og igjen

Vurderer forbud: - De som selger bør ha et moralsk ansvar. De utsetter kundene for farer

Dronning Mauds Minne for barnehagelærerutdanning (DMMH) feirer 75 år. DMMH er Norges eneste høyskole som kun driver med barnehagelærerutdanning. Høyskolen som har ca. 1400 studenter og 170 ansatte, feiret i dag 75-årsdagen med et stort og åpent arrangement der alle barnehagene i byen var invitert, i tillegg til politikere, lærere, studenter og andre interesserte.

Vi kjenner oss levende i leken I 75 år har Dronning Mauds Minne Høgskole (DMMH) utdannet barnehagelærere til barns beste. Kunnskap skaper kvalitet. Spesielt har min forståelse og verdsetting av leken virket inn på min evne til å være leken. La meg forsøke å vise deg hvordan via to ulike perspektiver på lek.

Adresseavisen var også på lista over inviterte, men valgte å utebli. Det gjorde samme avis også da skolen holdt verdens største samlingsstund på torget dagen før. Hvorfor? Barnehagelærerutdanninga er kanskje ikke spesielt viktig for Adresseavisen? Eller kanskje Dronning Mauds bidrag til starten av utdanningsløpet ikke er så vesentlig? Kanskje ikke Adresseavisen vet hva vi gjør her? Desto større grunn er det da til mer nysgjerrighet fra Trondheims største mediebedrift.

Fordi det er liten tvil om at vi gjør en viktig jobb. Å utdanne barnehagelærere er noe vi er gode på, det har vi altså gjort i 75 år. Vi har bidratt til en stadig voksende sektor, som har og har hatt enorm betydning for barns oppvekst og danning. Barnehagesektoren sysselsetter i dag mer enn 95 000 personer, 268 500 barn går i barnehage (93,4 prosent av alle barn), og sektoren omsetter for om lag 49 milliarder i året.

DMMH utdanner høyt kompetente og faglige bevisste barnehagelærere som gjør en formidabel innsats for barna i den viktige fasen før skolealder. Barnehagene representerer en svært viktig sosialisering for de små, her tilbringer barna store deler av hverdagen, i et profesjonelt og trygt miljø til barnas beste.

Gode barnehager krever gode ledere og et profesjonsfaglig fellesskap som er tuftet på kvalitet i utdanningen. DMMH tilbyr i dag fire masteprogram, i tillegg til bachelor og videreutdanning. Vi tilbyr også en desentralisert deltidsutdanning med vekt på ledelse i Kristiansund. Vi er en stor institusjon i Trondheim. Den betyr mye for både byens barnehager, i form av rekruttering av kvalifisert personale, og ikke minst form av forskning og utvikling sammen med barnehagene i byen og i Trøndelag fylke. Vi har studenter fra hele landet som utdannes til høyt kompetente, engasjerte og omsorgsfulle barnehagelærere. Vi er blant de fremste fagmiljøene innen barnehagefaglig utdanning forskning, utvikling og innovasjon.

Vi trenger flere menn i barnehagen, Trettebergstuen! Kan Anette Trettebergstuen bli likestillingsministeren som sørger for 20 prosent mannlig ansatte i barnehagen?

Men Adressa synes ikke spesielt interessert i dette. Verken i å møte opp til verdens største samlingsstund, eller til åpen dag der hundrevis av barn og voksne var samlet for å finne mer ut om skolens aktiviteter og fagmiljø. Vi tror at Adressa ville ha lært mye ved å være her i dag, og ta del i det store fellesskapet som barnehagelærerutdanninga representerer og som betyr så mye for så mange – barn, foreldre og arbeidsliv.

Den åpne dagen viste hva vi holder på med her, med glimt i øyet og rom for lek, viste vi oss fram – fra det vi produserer av forskning, lærebøker og studiemateriell til lekeutstilling, togbane, luftballong, lek og andre aktiviteter for barn og voksne. Både for våre dyktige studenter som har stått på og oss ansatte ved DMMH, virker Adressas prioriteringer både merkelige og ikke så rent lite skuffende. Vi tror at det vi har jobbet med, ville ha vært godt stoff for Adressas lesere.

