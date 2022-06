Det kronglete maktspråket

For ett år siden var det ingen i Trondheim. Nå åpner et fjerde utsalg

Ras over veibane og jordskred over toglinje i Stjørdal

Saken oppdateres.

Et apropos til det kronglete, tilslørende maktspråket folk i posisjoner uttrykker seg med. Et språk som er så ekskluderende, som får folk til å føle seg små, dumme, er samtidig et språk som signaliserer, sier klart ifra at «det dunkle sagte, er det dunkle tenkte.» I klartekst: Det gjelder å pakke inn budskapet i en språkdrakt/ordflom som skal være uangripelig/ugjennomtrengelig.

Noen har skjønt at ord, for å informere, er ikke for å gjemme bort meninger i. Andre ikke. De ti bud består av 50 ord. Den amerikanske uavhengighetserklæring består av 1620 ord. EU-direktivet om «omsetning av ande-egg» består av 25 000 ord.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her !