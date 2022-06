Helbom om godsterminal

Her åpnes giganthotellet for sykler: - Bør absolutt bygges flere

I flere tiår har det vært politisk strid om ny godsterminal i Trondheim. Det er nå tverrpolitisk enighet om at moderne byutvikling krever at Brattøra frigjøres til boliger og næring som passer midt i en storby. I Adresseavisen torsdag pusser Børge Beisvåg, Næringsforeningen i Trondheimsregionen, støvet av et alternativ som ble gravlagt for nesten ti år siden. Søberg i Melhus ble forlatt som alternativ blant annet på grunn av dyrka mark.

Løsningene Søberg i Melhus kommune ble lagt på is som tomt for en ny godsterminal. Nå kan det bli sett på med nye øyne.

Beisvåg sier at vi må få fram et alternativ som får politisk tilslutning både lokalt og nasjonalt. Da er Søberg en skikkelig helbom. Senterpartiet i Melhus sa nei til det forrige gang Jorid Jagtøyen var ordfører. Jeg tviler på om hun har skiftet mening. Og det blir et tungt innsalg til Senterpartiet i regjering. Med stemningsskiftet i favør jordvern som har skjedd i befolkningen de siste åra, er å relansere Søberg å bære havre til en død hest.

Alle ser nå at Torgård er ferdig som alternativ. Det er et milliardsluk ingen regjering kommer til å ta i. Selv Ap's gruppeleder Roar Aas sa til Adressa at det er urealistisk. Problemet er at Ap blokkerer det eneste realistiske alternativet: Samling av godsterminalen på Heggstadmoen. I dag er det delt løsning mellom Heggstadmoen og Brattøra. Heggstadmoen ligger midt i smørøyet for transportørene. Ap har latt seg skremme av mulig støy for naboene. Støy vil ikke bli noe vesentlig problem.

Mer gods på bane er miljøvennlig. En samlet godsterminal vil ikke bare være bra for byutviklingen, men også for miljøvennlig transport. Regjeringen Solberg så dette, og åpnet for å gå for Heggstadmoen. Ap i Trondheim er på feil spor i denne saken, og det er å frykte at det kan ha betydning for Ap/Sp-regjeringens holdning. Adm.dir. Knut Eriksmoen i Schenker sier til Adresseavisen at Heggstadmoen er det realistiske alternativet, og at realiseringen krever ryggrad i politisk ledelse.

Jeg står ved min uttalelse til Adressa om at det er skandale om denne saken ikke blir løst. Det gjøres ikke ved å relansere Søberg. Og denne saken er i seg selv nesten en god nok begrunnelse for at Arbeiderpartiet bør få avløsning i Trondheim ved valget neste høst.

