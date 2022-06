For ett år siden var det ingen i Trondheim. Nå åpner et fjerde utsalg

Kommunikasjonsrådgiver i Helseplattformen, Kari Hustad, uttaler at spørsmål fra fastleger til selve prosjektet eller løsningen, svares ut fortløpende fra Helseplattformen. Jeg har som fastlege og kommunelege de siste to år stilt en rekke konkrete spørsmål gjennom mine innlegg i avisene.

Dette på bakgrunn av at de samme spørsmål stilles av mine kolleger. I en åpen (demokratisk) prosess er det ingen rimelighet i at Helseplattformen gir tilsvar på spørsmål enkeltvis når spørsmålene omfatter alle fastlegene. Jeg ber derfor om at svar av generell karakter gis åpent.

Vi fastlegene er bekymret for at dette vil medføre et betydelig økt ansvar og økt arbeid. Vi stiller spørsmål om det er vi, fastlegene, som skal bygge opp pasientjournalsystemet i Helseplattformen, og om dette skal skje ved at vi skal gå gjennom våre journaler, hente ut informasjon og så legge dette inn i Helseplattformens pasientjournalsystem. Kan dette være mulig uten pasientens samtykke?

Vi stiller da spørsmål om hvordan dette tenkes gjennomført. Hvor lenge det er beregnet at vi må bruke to journalsystem (Helseplattformens og vårt eget). Hvordan dette tenkes kompensert, i og med at det vil medføre redusert produktivitet (produksjonstap)?

