Kommunens pushvarsler gjør meg kvalm

Saken oppdateres.

Jeg har slått av lyden, likevel dukker de små parasittene opp. Nærmiljøets forventninger og krav forkledd som sprutrøde pushvarsler i ulike apper. Det som tidligere ble formildet en håndfull ganger i året, i form av et sammenkrøllet ark nederst i ranselen, kommer nå som pushvarsler. Trondheim kommune går definitivt for pallplass her.

Et åpent hatbrev til smarttelefonen Når den du snakker med er mer opptatt av telefonen sin enn deg, er det ikke bare slitsomt. Det er nærmest et dommedagstegn.

Nærmest daglig sendes beskjeder fra administrasjonen, avdelingsleder, kontaktlærer, helsesøster og foreldre ut gjennom Googles meldingssystem. Alt som tidligere ble samlet i ett og samme skriv, formidles nå i utallige omganger. Det kan være informasjon om en undersøkelse (initiert og gjennomført av NTNU), innhenting av samtykke til samme undersøkelse, påminnelse om innhenting til samtykke og sist, men ikke minst, informasjon om igangsetting av undersøkelse.

Informasjon som for så vidt berører mitt barn, og som jeg derfor må ta stilling til, blir delt opp og servert i så mange porsjoner at jeg kjenner på kvalme. Dette lenge før spørreskjemaet dukker opp på min sønns pult. Hva har skjedd med evnen til å planlegge? Evnen til å samle nødvendig informasjon i ett og samme skriv?

Så samtidig som helsedirektoratet publiserer nye råd for skjermtid til barna, bidrar vi, inkludert Trondheim kommune, til en kollektiv forventning om digital tilgjengelighet hos voksne 24/7. Det som skremmer mest, er at alle stilltiende aksepterer premissene. Jeg har selv forholdt meg taus i det barnas fritidsaktiviteter, som tidligere ble planlagt og skrevet på papirkalenderen ved sesongstart, formidles via app midt i uka. Til tross for at det forventes foreldredeltakelse i sekretariat og kjøring førstkommende helg.

Responstiden snevres stadig inn og purringene kommer tett. «Supert om du kan svare på arrangementet jeg sendte deg». Irritasjonen vokser selvsagt, men jeg samler meg og svarer nok en gang i frykt for å bli stemplet som uinteressert, uengasjert og uinvolvert.

Adressa.no beklager push-glipp Nei, vi mente ikke å sende ut pushvarsel om fuglefjell i fare.

Jeg tillater at de store digitale selskapene stjeler min oppmerksomhet flere ganger daglig, og at forventningene til meg som voksen formes av perifere andre. Samtidig kjenner jeg på uroen. Den gnagende følelsen av å ha noe ugjort, til enhver tid. Jeg har definitivt blitt en «human doer» fremfor en «human being» som Tormod Huseby så fint beskriver det.

Den kollektive forventningen til tilgjengelighet, rask reaksjonsevne, produksjon og uttalt krav til fleksibilitet går meg daglig på nervene. Pushvarslene driver meg sakte, men sikkert til vanvidd, iallfall stadig lenger bort fra de jeg ønsker å bruke tiden på. For i det jeg for n `te gang bekrefter «penger vipset» på klassens Facebook-side, er min sønn allerede på farten, klar til å møte verden. Dette mens jeg, i likhet med mange andre voksne, står med nesen vendt mot Meta Platforms.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her !