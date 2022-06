TV2s ansvar som nasjonal rikskringkaster

For ett år siden var det ingen i Trondheim. Nå åpner et fjerde utsalg

På tiende uke er Altibox leverandør av svarte skjermer av kanaler fra TV2. «Ting» synes å være ganske fastlåst. Mer enn 700 000 nordmenn har avtale med Altibox om levering av tv-tjenester og har dermed ingen kanaler fra TV2 tilgjengelig. I konsesjonsvilkårene står det; «det skal være et langsiktig mål at sendingene kan mottas av hele befolkningen». Vanskelig å vurder om ti uker uten signal faller inn under dette!

Altibox bekrefter TV 2-stopp – over en million seere mister TV 2 fra fredag I forrige uke trakk TV 2 seg fra forhandlingene med Altibox. Nå bekrefter Altibox at kundene deres mister TV 2s kanaler fra fredag.

Som nasjonal rikskringkaster har TV2 etter min mening ansvar for at avtaler med leverandører blir opprettholdt/inngått, dette med referanse til konsesjonsvilkårene. Jeg forstår markedsmekanismene i dette spillet, men «noen» må ha et overordnet ansvar og det er det den nasjonale rikskringkasteren som har! Ifølge opplysninger fra Altibox er det TV2 som har «reist seg og forlatt» forhandlingene, og da er vel en uskrevet regel at den som bryter også er den som først kommer tilbake til forhandlingsbordet.

Hva er det som skjer i TV2? De har hatt konflikt og svarte skjermer med flere leverandører av TV- tjenester, senest Telenor (TWE). Hva er det med ledelsen i den nasjonale rikskringkasteren, er de ekstremt konfliktsøkende?

