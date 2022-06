Johnny Depp kommer til Kristiansund for å spille på festival

Saken oppdateres.

Nå er det på høy tid at vår ordfører Rita Ottervik sørger for at det blir en heder tildelt vår kjære skuespillerinne Liv Ullmann.

Det vil være av stor betydning for henne å få oppleve dette. Hun har nådd en høy alder og ingen bestemmer morgendagen. Heder skal man få når man lever.

