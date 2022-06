Uverdig og ulovlig behandling av barn på flukt i Europa

Saken oppdateres.

Krigen i Ukraina har vist at europeiske land raskt kan bli enig og finne felles og gode løsninger for mennesker på flukt. Men dette står i sterk kontrast til hvordan Europa møter mennesker på flukt fra andre deler av verden.

En ny rapport fra Redd Barna, Oxfam og Greek Council for Refugees viser at mens mennesker som har flyktet fra Ukraina blir godt ivaretatt i Hellas, opplever barn og familier fra Afghanistan, Syria og Somalia en lang rekke rettighetsbrudd. Barna blir møtt med vold, begrensede eller ingen tjenester, og blir stigmatisert som «ulovlige» av myndighetene.

I rapporten er det blant annet dokumentert noen alvorlige tilfeller av «push backs», hvor mennesker på flukt, inkludert barn har blir presset tilbake med vold for å hindre dem å komme over grensen til Hellas. De har blitt tvunget til en holme i en elv ved den tyrkiske grensen i flere dager uten tilgang til vann, mat, klær eller tepper slik at de kan holde seg varme. I mars ble det rapportert at en fireåring druknet etter å ha falt over bord i en lignende operasjon.

Rapporten viser også at barna får lite beskyttelse mot vold og overgrep og dårlig psykisk og fysisk helsehjelp.

Uverdig og ulovlig behandling av barn på flukt er verken nytt eller unikt for Hellas. Det skjer dessverre også på grensen til og i andre land i Europa. Redd Barna har tidligere dokumentert at Europeisk politikk og grensekontroll har ført til at det har blitt både vanskeligere og farligere for barn å søke beskyttelse i Europa de siste årene. Det er en urovekkende utvikling som setter barns liv og helse i fare.

Vi er spesielt bekymret for at barn stoppes på landegrenser med makt og vold. Grensevakter tvinger dem tilbake til der de kom fra, uten at de får søke beskyttelse, noe som både strider mot barns rett til å være beskyttet mot vold og menneskers grunnleggende rett til å søke beskyttelse.

Stengte grenser fører også til at mange barn på flukt må leve i flyktningleirer på ubestemt tid flere steder i Europa. Dette gjør barn, både gutter og jenter mer utsatt for overgrep, menneskehandel og annen kriminalitet.

En annen svært bekymringsfull trend er også at barn holdes i fengselslignende leire eller mottak. For eksempel åpnet to nye «Closed Controlled Access Centers» i 2021 på de greske øyene Lesvos og Kos. Selv kortvarig internering av barn kan føre til sykdom og traumer. FNs barnekomite er helt tydelig på at internering av barn på flukt aldri er til barnets beste. Dette er fullstendig uakseptabelt. Vi mener at den uverdige og ulovlige behandlingen av barn på flukt må stoppes umiddelbart.

Krigen i Ukraina har vist at europeiske land kan raskt bli enige om gode løsninger for mennesker på flukt. Vi håper europeiske ledere lærer av dette og kommer sammen for å få slutt på den uverdige og ulovlige behandlingen av andre barn på flukt.

Alle barn har rett til å søke beskyttelse, og FNs barnekonvensjon slår fast at ingen barn skal diskrimineres på noen måte . Norge må sammen med andre land i Europa sørge for at barns rettigheter ivaretas på lik linje uansett hvor barna kommer fra.

Det betyr ikke at vi mener at alle mennesker på flukt skal få kollektiv midlertidig beskyttelse, slik flyktninger fra Ukraina får, men alle mennesker på flukt må behandles med verdighet og få sin grunnleggende rett til å søke beskyttelse respektert og oppfylt.

Redd Barna oppfordrer norske myndigheter til å samarbeide med europeiske land for å få slutt på uverdig og ulovlig behandling av barn på flukt. Alle barn på flukt må få tilgang til å søke asyl, vold mot barn på grenseoverganger må stoppes og fengsling av barn på flukt må forbys.

