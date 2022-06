Vi trenger flere unge stemmer i lokalpolitikken!

Saken oppdateres.

Vi kan ikke forvente representasjon, hvis ikke vi selv tar ansvar å stiller til folkevalgte verv. Det er et stort problem at snittalderen blant politikere i kommunen ligger på over 50 år. Som student og politisk aktiv finner jeg det problematisk at jeg ikke er representert eller godt nok hørt i politiske beslutningsforum.

Kalenderen har bikket juni. Forelesningssalen begynner å bli et fjernt minne, eksamenstiden går mot slutten og sommeridyllen begynner å bre seg også på NTNU. Dette er en tid vi alle har sett frem til. Med bading, svaberg, ferie, fri og nominasjonsprosesser. Ja, du leste riktig, nominasjonsprosesser.

Det er nå de ulike politiske partiene nominerer hvem de vil skal stå på listene rundt om i kommuner og fylker i lokalvalget neste år. Disse listekandidatene kommer etter valget til å bestemme hvor skoler skal plasseres, kjøremønster rundt om i byen, idrettshaller, budsjetter og skatteinngang. Og ikke minst utbygginger av nye boliger. Alt fra den lokale parken midt i sentrum til fotballbanene klubbene spiller på.

Alt dette og mye, mye mer er bestemt av lokalpolitikere. Og hva er gjennomsnittsalderen til disse lokalpolitikeren? Den er på over 50 år. Vi lider av mangel på unge stemmer i kommunestyrene, i formannskapene og i fylkene. Det er et demokratisk underskudd at vi har en gruppe som er så dårlig representert, i beslutninger som betyr så mye for den samme gruppen.

De etablerte partiene må tåle litt kritikk her. Der de kunne engasjert unge inn i vedtaksprosessene, benytter de heller mange av de unge som listepynt. De blir plassert på en plass så langt nede på listen at de aldri kommer til å ha noen reell sjanse for å kunne påvirke lokalpolitikken. Mange blir møtt med smil og nikk uten noen reell tildeling av ansvar eller påvirkningsmulighet.

Det gjør mange uengasjert, de faller fra og gir seg. Mange tydelige og klare stemmer forsvinner. Selv om partiene kan bli bedre, skal det også sies at resultatet ikke bare skyldes mangel på forsøk fra partiene selv. En del av de har i varierende grad aktivt prøvd å få oss unge til å engasjere seg. De har ytret ønsker om at flere unge må ta til orde, sende inn forslag, melde seg som kandidat eller i det minste bli med i student- eller ungdomsorganisasjonene til partiet.

Et stort problem er at studenter og unge voksne ofte blir for opptatt med å etablere seg i en ny jobb, fullføre studier eller engasjere seg i frivillige verv rundt om i studentmiljøet til at de har tid til politikk. Det nye bygget til Studentersamfundet i Trondhjem, ofte kalt «nybygg» hadde aldri blitt bygget om det ikke hadde vært for engasjement blant de unge i å påvirke alt fra kommunen til kunnskapsdepartementet.

Min bønn til alle studenter og unge voksne som nå skal nyte godt av ferien eller rett i sommerjobb, er enkel: Avse litt tid og et par tanker til politikken i sommer. Om og hvor du kan engasjere deg og hva som er viktig for deg og ditt lokalsamfunn. Din stemme er viktig og du kan påvirke om du vil. Det starter med å engasjere seg. God sommer!

