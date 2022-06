Triste russ i byen

Saken oppdateres.

Våre natteravner i Kirkens Bymisjon forteller om triste russ i Trondheim sentrum natt til 17. mai. Hvorfor? Det var ingenting å gjøre for dem i byen, ingen russearrangement å gå på, ingen russ å treffe. Det var ikke slik det skulle være, syntes de. Det burde være en fin markering av avslutningen av 13 års skolegang.

Russetiden er over halvveis, og jeg sitter her med en litt tom følelse Russetiden. Kun én gang i livet. Jeg har vært forberedt på disse spesielle dagene helt siden jeg var liten og sprang rundt i Trondheim på jakt etter russekort. Nå sitter jeg her med en litt tom følelse.

Hva med russearrangementet på E.C. Dahls-tomta 16. mai? Billetten til mer enn 3000 kroner var for dyr for disse elevene. Som forelder er jeg enig, 3000 kroner er for mye for et par russefester. Prisen har blitt forsvart med at den gir adgang til en rekke russearrangement. Men skal en kreve at russen skal delta på mange arrangement den våren de tar en av sitt livs viktigste eksamener? Bør ikke russen få velge selv å begrense tids- og pengebruk på russearrangement, med for eksempel egen billett for 30. april og 16. mai?

De vi møtte, syntes det var usolidarisk av russestyret ikke å inkludere de som ønsket tidsbegrenset russeaktivitet. Russestyret, hvis det er de som har hånda på rattet her, burde ta hensyn til de som av ulike grunner må bruke mindre penger på deres arrangementer. Det generelle pengepresset er stort nok fra før. Våre natteravner lovte å ta denne saken videre for de edru, men triste russen de snakket med.

