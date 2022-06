Mindre festtaler og mer gjennomføring i trondheimsskolen 

Tapte over 200 millioner under flytteåret

Ifølge politiske vedtak skal trondheimsskolen sørge for at alle barn har like muligheter til å lykkes. Og at alle skal oppleve å være en del av ett fellesskap. Dessverre er det ikke nok med gode vedtak og festtaler, hvis gjennomføringsevnen ikke strekker til. Strategiplanen stein, saks, papir fra 2019 ga tydelig beskjed om prioriteringer i skolen. Samtidig ser vi ikke de samme prioriteringene når budsjettene for kommunen skal vedtas.

De barna som har sammensatte utfordringer og gjerne med en diagnose, får hjelp. Men hva med de som ikke kan settes inn i en kategori og som faller utenfor? Intensjonen i strategien var at de barna som faller utenfor og som ikke har tilgang på spesialoppfølging, også måtte ha bedre oppfølging av ansatte i skolen.

Det må være bedre samsvar mellom kommunens mål og enhetens budsjett. Da må ressurstildelingsmodellene samsvare med vedtatte mål, og festtaler må bli til handling

