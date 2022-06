Null tilrettelegging fra NTNU

Saken oppdateres.

Den 24. mai publiserte Midtnorsk debatt et innlegg fra Estela Pastor Soares Andreetta som setter lys på det å være ungdom og i opposisjon på fylkestinget. Innlegget har både fått støtte og blitt kritisert.

Jeg mener Andreetta treffer spikeren på hodet når hun skriver «Jeg er 22 år og fulltidsstudent, har hobbyer og deltidsjobb. På toppen av det er jeg fylkespolitiker». Fylkestinget består av møter rundt omkring i hele fylket, der man som deltidspolitiker skal prioritere tid til å møte interesseorganisasjoner, dra på befaringer, og ikke minst lese saksdokumenter.

Er man fulltidsstudent ved NTNU legger de til rette for to dager godkjent politisk fravær i fag, men når all undervisning er obligatorisk kan dette bli i minste laget. Etter påsken har jeg vært i praksis gjennom sykepleiestudiene ved NTNU, her er all praksis obligatorisk. Om jeg da skulle fulgt all obligatorisk praksis fra NTNU, vært på alle mine møter som fylkestingsrepresentant og vært på jobb i min faste deltidsstilling ved St. Olavs hver tredje helg, måtte jeg ha tatt 39 praksisvakter på 36 dager, inkludert helg.

Det er da lett å prioritere studiene, som tross alt er min fulltidsjobb, samt deltidsjobben, som sørger for at jeg kan betale regningene mine. Dette er et samlet resultat av at fylkestinget er mer tilpasset fulltidspolitikere og folk med mer fleksible jobber, samt null tilrettelegging eller skjønn fra NTNU, etter min mening.

At NTNU i praksis forhindrer unge stemmer i å engasjere seg er problematisk. Ved flere anledninger har jeg referert til kommuneloven, som sier representanter ved fylkestinget skal få tilrettelagt jobben til å passe sitt politiske organ. Hver gang kommer NTNU med et svada svar som egentlig sier; «prioriter undervisningen, eller stryk i faget».

«Kunnskap gir mennesker muligheter og innflytelse, og er et fundament for å ta gode valg. Kunnskap inspirerer og utfordrer, endrer holdninger, tenkemåter og hvordan vi ser verden. Demokratiet vårt styrkes av en opplyst debatt.» Dette er første setning av NTNUs visjon. Jeg finner det dobbeltmoralsk av NTNU å snakke om demokrati og opplyste debatter, men samtidig sørge for demokratisk underskudd og færre meninger ved at nettopp deres studenter ikke får delta i debatten.

Dette er noen av årsakene til at jeg nå velger å ikke stille til gjenvalg ved neste fylkestingsvalg. Jeg håper vi får ungdommelige stemmer som har både mer engasjement og nye ideer på fylkestinget. Mest av alt håper jeg at fylkestinget i større grad kan tilpasse seg deltidspolitikerne, og at NTNU gir samme mulighet for sine studenter til å delta i det demokratiet de snakker så varmt om.

