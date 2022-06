Fraværsgrensen er kommet for å bli, AUF

Saken oppdateres.

Forrige fredag skrev Kristine Holden, nestleder i Trøndelag AUF leserinnlegg om at fraværsgrensen burde fjernes. AUF mener at fraværsgrensen ikke fungerer. Rapport fra Utdanningsforbundet viser derimot at fraværet ble mindre med fraværsgrensen, og at trenden etter den ble innført, viser reduksjon i antall elever som får «ikke vurdert» i et eller flere fag sammenlignet med trenden før fraværsgrensa.

Den siste tiden har vi sett at manglende fraværsgrense kombinert med avlyst eksamen, har ført til stort fravær i videregående skole. Jeg er veldig glad for at AUFs moderparti, Arbeiderpartiet, har tatt til fornuft og gjeninnfører fraværsgrensen til høsten.

Jeg var selv en del av kullet som fikk oppleve fraværsgrensen. Den motiverte meg og andre til å møte opp på skolen. Grensen gjør at de som tidligere skulket første time, nå må møte opp, og at de som faktisk sliter enklere, blir oppdaget. AUF vil heller fjerne fraværsgrensen, men hvis AUF får det som de vil, så vil det bli vanskeligere å oppdage de som sliter. Det vil gjøre at langt færre vil få hjelpen de trenger, og som kan gi langt større konsekvenser enn om man fullfører eller ikke.

Selv om AUF ikke vil innse det, så ser man at fraværsgrensen har fungert. Fraværsgrensen er kommet for å bli, og det er på tide at AUF aksepterer det. Istedenfor å reversere noe som faktisk fungerer, bør AUF heller bruke tid på å finne løsninger for alle som sliter i hverdagen

