Bystyret har vedtatt at flere skal kunne bo i Trondheim til en overkommelig pris. Da er det merkelig at kommunen vil fjerne et verktøy som kan gjøre dette mulig.

Publisert: 31. mai 2023 kl. 21:18 Du leser nå en lederartikkel. Den uttrykker Adresseavisens mening.