Attentatet mot Slovakias statsminister er også et angrep på demokratiet. Publisert: 17. mai 2024 kl. 22:44 Du leser nå en lederartikkel. Den uttrykker Adresseavisens mening.

Fredag feiret vi Norges grunnlovsdag, en festdag som markerer fred, frihet og demokrati. Samtidig ser vi en skremmende utvikling med voldshandlinger mot politikere andre steder i Europa. Senest onsdag ble Slovakias statsminister utsatt for et drapsforsøk. Det antas at angrepet var politisk motivert. I Tyskland står høyreekstreme bak en voldsbølge mot politikere. Politisk motivert vold er et angrep på demokratiet og må slås hardt ned på.

Slovakias statsminister Robert Fico ble kritisk såret etter å ha blitt skutt etter et regjeringsmøte i gruvebyen Handlova onsdag. Tilstanden skal ikke lenger være livstruende. En 71 år gammel mann er pågrepet i forbindelse med attentatet. Det mistenkes at motivet er politisk. Han skal ha begrunnet angrepet med motstand mot medielover. Fico tilhører senter-venstre politisk, men regnes som en populistisk leder.

I Tyskland er det i stor grad høyreekstreme som har stått bak angrep på folkevalgte. For et par uker siden ble Matthias Ecke, kandidat til EU-parlamentet og medlem av de tyske sosialdemokratene (SPD), angrepet på åpen gate da han hengte opp valgkampplakater i Dresden. Han måtte opereres for skadene som fire gjerningsmenn påførte ham. I Tyskland har angrep mot politikere fra partier som representerer den tyske nasjonalforsamlingen, doblet seg siden 2019. Mange av voldshendelsene har skjedd i det tidligere Øst-Tyskland. Ytre høyrepartiet Alternativ for Tyskland (AfD) har stor oppslutning i denne delen av landet. Partiet overvåkes av tysk etterretning og anklages for å nøre opp om volden. Nylig fikk en av partiets delstatsledere en bot på 13 000 euro for bruk av naziparole.

I Norge mener Politiets sikkerhetstjeneste at det er lite sannsynlig at norske myndighetspersoner og politikere vil rammes av alvorlige fysiske angrep. Utviklingen i andre land er likevel et varsko om at enkelte ikke går av veien for å bruke vold for å oppnå politiske mål. Myndighetene må slå hardt ned på denne typen handlinger. Det kan skremme folk fra å engasjere seg politisk og er et angrep på demokratiet. Vi ser faretruende tegn flere steder på at demokratiet trues innenfra.