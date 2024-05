Publisert: 20. mai 2024 kl. 07:24 Dette er et debattinnlegg. Det gir uttrykk for debattantens egen holdning.

Allerede ser flere av partiene på ubrukt natur, myr og dyrka mark når vi skal finne 3000 dekar næringsareal. Samtidig står store arealer som allerede er lagt under asfalt og betong klare til utnyttelse.

Dagens næringsområder kan, og må, utnyttes bedre. Fortetting er ikke noe som bare angår boliger og kontorer, men helt nødvendig om vi skal stoppe ødeleggelsen av natur, og samtidig skape et grønnere og mer bærekraftig samfunn.

Vi står ved et avgjørende veiskille når kommuneplanens arealdel skal behandles av bystyret i juni.

Vi står overfor et valg: Vi kan kartlegge og revitalisere eksisterende grå områder, eller fortsette å legge natur under asfalt og betong.

Innovative måter å utvikle industri og byområder på i høyden finnes, og et utmerket eksempel kommer fra Rotterdam. Byen har utviklet verktøy og ideer for effektivt å gjenbruke tak ved å gjøre dem om til multifunksjonelle områder som støtter biologisk mangfold, genererer energi og til og med gir ekstra bolig- og sosiale områder.

Rotterdams initiativ «Rooftop Catalogue» viser at byens 18,5 kvadratkilometer med for det meste tomme, flate tak representerer en betydelig mulighet til å skape et tett, lagdelt bymiljø. Denne måten å tenke på gjør det mulig for byer å vokse innover fremfor utover, noe som reduserer presset på uberørte naturområder. Katalogen inneholder 130 innovative ideer, som å gjøre tak til områder for sport, fellesskapsarrangementer eller grønne områder.

Med kreativ byplanlegging kan industri og virksomheter fungere effektivt uten å ta mer land. Da kan vi både nå mål om å bevare naturen, samtidig som industriens behov oppfylles. Her hjemme har Norske Skog på Skogn allerede vist at det er mulig å ha industri i flere etasjer, de har en stor dampkjel i andre etasje.

I leting etter mer næringsareal må vi gi førsteprioritet til plan- og byggesaksprosjekter i disse områdene, og nedprioritere prosjekter som vil bygge ned natur. Det er avgjørende for å balansere bærekraftige tiltak med vekst, og bygge tettere og høyere.

La oss sette en stopper for ødeleggelsen av natur. Sammen kan vi skape et grønnere og mer bærekraftig samfunn. Naturen og dyrkamarka må få ligge i fred, for beredskap og fremtidige generasjoner!

