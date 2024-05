Da jeg vokste opp, foregikk mobbingen i skolegården. Dermed var det enklere for andre å reagere. Nå foregår den på sosiale medier og gir deg aldri fri. Publisert: 23. mai 2024 kl. 19:04 Du leser nå en kommentarartikkel. Den uttrykker skribentens mening.

Nylig åpnet jeg mobilen, i godt humør, kun for å få: «Lite trønder av den apa der altså. Ta sæ en banan og hold kjeft», i fleisen. Kun fordi en trønder har lest overskrifter om at jeg har kritisert Nils Arne Eggen. Det er en trist følelse, en følelse som jeg ikke unner noen. Jeg klarer å vifte det vekk og sende meldinga direkte til hatkrimpolitiet.

Jeg har opplevd hets på sosiale medier gjennom hele karrieren. Det er mange som vil mene mye om mine prestasjoner på fotballbanen. Det skal de selvfølgelig få lov til, men noen ganger går det over i det usaklige. For eksempel da jeg bommet på en straffe i fjor sommer, og innboksen eksploderte med rasistiske kommentarer. Dette er ikke noe nytt. Det skjer med mange, hele tiden.

Jeg har lært meg å skyve det vekk, men hva skjer med 14–15-åringene som får nok en påminnelse om at de ikke er likt på grunn av hvordan de ser ut? Det går ikke an å beskrive følelser på vegne av andre, men jeg kjenner skuffelse og en «here we go again»-tanke. Det stopper jo aldri.

Ser du noen som blir dyttet eller overhører noen som sier noe sårende, er det enkelt å forstå hva som foregår. Da kan man gripe inn eller si ifra til noen. Men hva blir konsekvensene når mobbingen foregår på en personlig telefonskjerm?

Ifølge Ungdata Junior-undersøkelsen fra 2022, har 33 prosent av norske barn opplevd minst én negativ hendelse på nett eller mobil i løpet av de siste månedene. Det betyr at 33 prosent av barna har opplevd at noen har delt eller skrevet noe sårende, i form av tekst, bilde eller video.

En undersøkelse gjennomført av Medietilsynet i 2018, forteller at «28 prosent av barn og unge i alderen 9 til 18 år har opplevd at noen har vært slemme eller mobbet dem på internett, spill eller mobil. Åtte prosent har vært utsatt for dette på ukentlig eller månedlig basis.» Hver gang de ser på telefonen, kan det være en ubehagelig melding som venter dem. Når mobbingen foregår på sosiale medier, vet man aldri når den kommer. Mange som mobbes på skolen, opplever også at mobbingen fortsetter på sosiale medier når de kommer hjem. De får aldri fred.

Det er lettere å være tøff når man kan gjemme seg bak et brukernavn på en skjerm. Det føles kanskje mer på avstand for den som skriver kommentarene. Selv opplever jeg at de verste kommentarene legges igjen av brukere på Tiktok. Ifølge en artikkel i Nettavisen fra 2021, er jeg ikke den eneste som sitter med dette inntrykket. Jeg opplever også at det er unge gutter som er de mest aktive nettmobberne her. Hvorfor?

Her er ett eksempel på hets Bakenga har fått på sosiale medier. Foto: skjermdump

Vi vet at mobbing kan være en mestringsmekanisme for folk som føler seg utenfor, for eksempel i skolesystemet eller i samfunnet generelt. Og vi vet at det er unge gutter som sliter mest i skolen. Er det en sammenheng? Noen forskere mener at gutter har et større aktivitetsbehov, biologisk sett. Så kanskje løsningen er så enkel som å få barna i mer bevegelse.

Det er jo ikke til å stikke under stol at jeg både heier på og er en forkjemper for barns rett til å bevege seg. Det gagner både enkeltindividet og samfunnet, men kanskje enda mer nå enn jeg selv først har forstått. Jeg tror ikke at barns deltagelse i idrett er løsningen på verken rasisme eller mobbing. Men det er definitivt et steg i riktig retning. Ved å delta i idrett kan man løse problematikken knyttet til utenforskap. Og ved å være sammen med andre, lærer man bedre å forstå andre.

DEBATTMØTE 29. MAI: Er det håp for mannen? Les mer her!

Hva mener du? Send inn din tekst til debatt@adresseavisen.no eller delta i debatten i kommentarfeltet nederst – og husk fullt navn!