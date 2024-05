Publisert: 21. mai 2024 kl. 11:42 Dette er et debattinnlegg. Det gir uttrykk for debattantens egen holdning.

14. mai hadde Adressa en vond og trist artikkel om situasjonen på sykehjem i Trondheim. I artikkelen sto pårørende frem og fortalte om familiemedlem som ikke fikk dusje på tre uker og som ikke fikk ordentlig hjelp til å ta medisin på grunn av for lav bemanning på sykehjemmet. Dette er uverdig, og det er uakseptabelt at bemanningssituasjon fører til slik behandling.

De ansatte på sykehjemmene i byen gjør en kjempejobb, men bemanningen er altfor lav. Det er krise ute på sykehjemmene, og politikerne i bystyret vet om det. Frp fremmet derfor forslag om å skjerme sykehjemmene fra budsjettkutt. Forslaget kunne ha forhindret nedbemanningen som nå skjer på en rekke sykehjem. Dette forslaget stemte imidlertid et flertall i bystyre, både Høyre og Arbeiderpartiet, ned.

Frp aksepterer ikke at bemanningen er så lav at den går ut over tjenestene til beboerne. Vi aksepterer heller ikke at det nå må kuttes ytterligere i bemanningen. Vi kommer derfor til å fremme forslaget vårt om å styrke eldreomsorgen på nytt, når bystyret skal behandle første økonomirapport.

Det burde være en selvfølge at partiene som lovte å øke bemanningen i eldreomsorgen i valget, støttet dette forslaget. Dessverre tror vi ikke dette skjer. Det er på tide at de begynner å følge opp løftene de ga sine innbyggere ved valget, for bemanningskrisen løses ikke bare med løfter. Det kreves prioriteringer, og for Frp er det en selvfølge at økt bemanning må prioriteres.

Hva mener du? Send inn din tekst til debatt@adresseavisen.no eller delta i debatten i kommentarfeltet nederst – og husk fullt navn!