De blågrønne partiene har lovt 3000 flere dekar til næringslivet i Trondheim. De har også lovt at byen ikke skal ødelegge natur og dyrkamark. Det blir ekstremt vanskelig å innfri begge løfter.

Politikerne i bygningsrådet behandler onsdag en sak som kan vise at Høyre og samarbeidspartiene har lurt velgerne. Kanskje har de også lurt seg selv. De har i hvert fall gjort dårlig politisk håndverk.

Saken politikerne skal behandle, er kommuneplanens arealdel (KPA). Den vil få stor betydning i en rekke saker i årene framover, siden den vil bestemme hva som skal kunne bygges hvor.

Byen har boligområder i og rundt sentrum som kan utvikles videre. Men det er svært vanskelig å finne nye arealer til næringslivet. I dokumentet der de blågrønne forteller hvordan de vil styre byen, står det at de vil sørge for 3000 flere dekar til næringslivet.

De skriver også at «Tillermarka bevares» og at «arealnøytralitet skal ligge til grunn for byutviklingen». Vi skal altså ikke ødelegge mer natur og dyrkamark. Det er ekstra viktig å ta vare på myrområdene. Slike er det mange av i områder som kunne blitt satt av til næringslivet.

De blågrønne vil få store problemer med å innfri løfter som går i flere retninger. Administrasjonen i kommunen har lett grundig etter mer plass til næringslivet. Det siste forslaget til ny KPA som byplankontoret har lagt fram, setter av knapt 2500 dekar til næringslivet.

Tillermarka inngår i dette tallet. Den marka har de blågrønne partiene lovt å ikke røre. Hvis de skal holde det løftet, blir det enda mindre plass til næringslivet. Hvis de blågrønne ikke har en løsning, går det mot et eller flere løftebrudd.

Trondheim trenger mer plass til næringslivet i årene som kommer. Innbyggertallet vokser fortsatt, og byen trenger flere arbeidsplasser. Mye næringsvirksomhet må dessuten flytte fra Nyhavna når området skal få flere boliger.

Hvis Trondheim ikke finner nye arealer til næringslivet, kan byen miste arbeidsplasser og inntekter. Det er heller ikke bedre at natur blir ødelagt i nabokommuner.