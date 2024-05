Publisert: 19. mai 2024 kl. 08:32 Dette er et debattinnlegg. Det gir uttrykk for debattantens egen holdning.

Hva hadde Frøya vært uten Salmar? Dette har jeg hørt mange ganger, og jeg har stort sett møtt motstand i debatter rundt dette med folk bosatt på Frøya. Jeg tror Frøya hadde vært utrolig mye mer om ikke noen få personer satt med all denne makten. Det blir voksende berøringsangst rundt temaet blant frøyværinger, og trangen til å heie fram og være stolt er blitt stor. Vi skal ikke glemme at Gustav Witzøe var et par dager unna å sette seg på flyet til Sveits. Alt var pakket og klart. Han snudde i siste liten, og mye tyder på at de skjønte hvor upopulære de ville blitt. Så Salmar har ikke samfunnets interesser høyt i pannebrasken, men vekst og profitt.

Jeg ser store problemer ved privat eierskap i oppdrettsnæringen, spesielt med tanke på selskaper som Salmar og personer som Gustav Magnar Witzøe, som har arvet enorme formuer fra en næring som i stor grad beriker seg på våre felles naturressurser. Dette reiser spørsmål om hvorvidt regjeringen burde ha satt en stopper for slik konsentrasjon av makt og rikdom, spesielt når disse midlene kunne vært brukt til mer samfunnsnyttige formål som tannhelse og forskjellige sosiale tiltak.

Oppdrettsnæringen har lenge vært en av Norges mest lønnsomme og vekstorienterte industrier. Salmar har opplevd enorm suksess, noe som har resultert i enorme formuer for eierne. Gustav Magnar Witzøe, som har arvet sin formue gjennom Salmar, har blitt et symbol på den økende ulikheten i samfunnet. Mens enkeltpersoner beriker seg på naturens ressurser, sliter mange familier med økonomiske utfordringer og å putte mat på bordet.

Det er grunnleggende urettferdig at enkeltpersoner kan tjene milliarder på en næring som i stor grad nyter godt av fellesskapets ressurser. Disse pengene kunne ha blitt brukt til å styrke velferdssamfunnet, redusere ulikheter og sikre en mer rettferdig fordeling av ressurser. Tanken om at noen få individer kan berike seg på bekostning av fellesskapet, spesielt når det gjelder så vitale ressurser som matproduksjon, er dypt problematisk.

Det som også er bekymringsfullt, er den støtten disse enkeltpersonene og selskapene får fra deler av samfunnet. Det virker merkelig at berikelsen av noen få enkeltpersoner møter så lite kritikk lokalt og nasjonalt. De som argumenterer for mer samfunnsansvar og rettferdighet, blir møtt med motstand. Det er et paradoks at vi som samfunn aksepterer og til og med applauderer slik skjevhet og ulikhet. Det minner om fattige mennesker i USA som stemmer på Trump, en falsk amerikansk drøm.

Det er på tide at vi som samfunn tar et grundig oppgjør med privat eierskap i industrier som oppdrettsnæringen. Regjeringen må vurdere nøye hvordan man kan sikre en mer rettferdig fordeling av ressurser og inntekter, samtidig som man opprettholder en sunn og bærekraftig næring. Dette handler ikke bare om økonomi, men om vårt ansvar overfor kommende generasjoner og vårt felles samfunnsansvar. Det er på tide å sette fellesskapets interesser foran enkeltpersoners profitt.

