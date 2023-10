Et høsttegn like sikkert som at bladene skifter farge er det at feeden din på Facebook fylles av dassruller, bambussokker og digitale skrapelodd. Dugnadssesongen er her, og ingen er trygge.

Publisert: 19. oktober 2023 kl. 18:10 Du leser nå en kommentarartikkel. Den uttrykker skribentens mening.