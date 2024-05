Publisert: 18. mai 2024 kl. 17:56 Dette er et debattinnlegg. Det gir uttrykk for debattantens egen holdning.

En av tidenes flotteste 17. mai er over. Endelig slo været til! Selv dro jeg til byen og fikk sett barnetoget, og på ettermiddagen hadde vi ti festkledde 16-åringer som koste seg på platten med tapas i sommersola.

I et nabohus hadde russen oppvarming til russetoget, og lyden av musikk og latterbrøl bar godt gjennom sommerdagen.

På kvelden møttes noen av våre naboer og venner, og vi var enige om at kvelden var for fin til å avslutte tidlig.

I morges kunne jeg lese Adressa-saken med følgende tittel: «Nabo: – Dette er det verste jeg har sett».

Det går frem at Adressa hadde mottatt flere tips i løpet av kvelden, og de hadde også mottatt en tipsvideo som «viser en stor mengde ungdommer som beveget seg på plenene ved vannet.»

Adressa vurderte tydeligvis dette som såpass relevant at det ble en sak av det, med den iøynefallende overskriften som nevnt over.

Marita Rendal Ugseth Foto: Privat

I saken kan vi lese om et jevnt tilsig av ungdommer på Grilstad marina. Etter hvert flere hundre. Vi kan videre lese: «Ungdommene, i aldersspennet 14 til 18, oppførte seg stort sett greit.» Og: «Det er mange henvendelser om folk som har vært aggressive og litt sånn forskjellig. Men vi har ikke fått konkrete henvendelser om noe alvorlig», uttaler innsatsleder fra politiet.

Adressa følger opp med: «Er dette et arrangement dere er blitt varslet om?», (??) hvor politiet svarer: «Nei, ikke annet enn at når været er fint og folk har noen fridager, er det et yndig område for ungdommer å ferdes.»

Adressa snakket også med naboer som fortalte at enkelte ungdommer hadde spurt om å låne toalettet, men at de da hadde pekt på de offentlige toalettene. Og heldigvis må jeg si, så snakker Adressa med noen av ungdommene også, som klokt sier: « … de synes det er fint å ha en plass å samles, men at det er trist om noen få kanskje ødelegger for alle dem som oppfører seg ordentlig».

Ålreit! Oppsummert: Det er tidenes 17. mai værmessig. Ungdommer treffes, flere drikker alkohol (noen kanskje noe mer i i tillegg), de beveger seg over plenene på et friområde, enkelte spør om å få låne do, noen få lager bråk og de aller fleste oppfører seg fint.

Dette finner flere (vi må anta er) godt voksne det relevant å tipse Adressa om, til og med filme. Og Adressa følger opp med både deling av film og bilder, og så kan vi voksne sitte under Rørospleddet på verandaen med rødvinsglasset og nok en gang sukke over ungdommen nå til dags.

Jeg har sett skilt med forbud om å gå gjennom et nabolag, jeg har også opplevd at noen har klaget på at 13-14 åringer spiller basket på sommerkveldene (men før kl. 23), og der et seriøst fremsatt forslag var å sette opp skilt med «forbud» mot basketspill etter kl. 21. Det settes opp gjerder for å unngå at barn og unge hopper og bader fra brygger. Også det på noen få godværsdager og på fellesområder.

Og selv med fem timers tankevirksomhet for å roe pulsen, kjenner jeg at jeg fortsatt lar meg provosere.

Det er mulig situasjonen i går var ekstraordinær med tanke på omfang av ungdommer. Det er naturligvis heller ikke bra at ungdom under 18 drikker alkohol eller lignende og at enkelte tyr til bråk.

Men det har heller ikke vært uvanlig x antall generasjoner tilbake i tid. Det er viktig at vi som foreldre passer på ungdommene våre, og at både politi og natteravner tar en tur og sjekker forholdene. For det er det vi må.

Som samfunn må vi passe på hverandre, ønske hverandre vel. Det betyr å snakke sammen, ta kontakt, varsle om nødvendig om det er noe.

Men det betyr også å unne hverandre, være raus uansett om det handler om småunger som roper av begeistring utenfor soverommet ditt kl. sju, ungdommer som samles i sola, eller om det er middelaldrende som samler seg rundt bålpanna en varm sommerkveld og natt.

Det snakkes mye om ungdommen. De er for innadvendte, for utagerende, for rusa, for psyke. Jeg synes det er på høy tid at også vi voksne snur iPhone-kameraet og tenker over hvordan vi fremstår og agerer, og hva det bidrar til i et samfunn der vi i langt større grad bør snakke sammen fremfor å sette opp forbudsskilt, filme/ta bilder (slutt med det!), bruke kommentarfelt og kontakte politiet.

For er det noe vi virkelig burde ønske velkommen, så er det å ha ungdommen midt iblant oss.

Over og ut. God pinse!

Dette innlegget ble først publisert i en versjon på Facebook.

