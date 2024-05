Publisert: 22. mai 2024 kl. 12:30 Dette er et debattinnlegg. Det gir uttrykk for debattantens egen holdning.

Ledelsen i Trondheim kommune har bestemt at de vil bygge ny kirke på Charlottenlund. Den totale prisen er anslått til 263 millioner kroner. Noen av utgiftene sies å skyldes rekkefølgebestemmelser, som er «gjennomføringstekniske planbestemmelser knyttet til kommuneplanens arealdel eller reguleringsplan» (sic). Og ikke alt kan ifølge byutviklingsdirektøren knyttes direkte til kirken. Ikke helt til å bli klok av, men den totale regningen er uansett 263 millioner kroner. Samtidig går kommunen med et planlagt underskudd på 367 millioner kroner. Nå er det vedtatt at det må kuttes betraktelig i budsjettet for å redusere underskuddet i 2024 til 150 millioner. Altså må det spares over 200 millioner kroner. Forslagene til kutt er publisert i Adresseavisen, og ingen sektorer slipper unna. Kuttene omfatter kommunens kjerneoppgaver som eldreomsorg og barn. Det er et snedig sammentreff at det som må kuttes på budsjettet tilsvarer omtrent det den nye kirken på Charlottenlund koster.

Stortinget vedtok 21. mai 2012 en grunnlovsendringer som ga Den norske kirke økt indre selvstyre. Dette var etter påtrykk fra det som da var Statskirken. Dette betyr at Den norske kirke får et rammetilskudd basert på antall medlemmer over statsbudsjettet, på samme måte som andre godkjente religiøse og livssynsorganisasjoner. Kommunene er pålagt å dekke utgifter til kirkebygg, men det er ikke Den norske kirke som bestemmer hva som skal bygges. Bør ikke den ønskede løsrivelsen innebære at også Den norske kirke bygger sine egne kirker, slik katolikker, jøder, muslimer og hinduer må? Er i det hele tatt denne forskjellsbehandlingen mellom kirkesamfunn forenelig med nasjonalt og internasjonalt lovverk. Dette er en større debatt.

Uansett syn på finansiering av Den norske kirke burde det være lett å velge mellom ny kirke på Charlottenlund eller helse og omsorg/barnevern/skole.

