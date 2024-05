Vi vet ikke så mye om hvalene, men én ting vi er helt sikre på: en granatharpun påfører dem uutholdelige smerter. Publisert: 28. mai 2024 kl. 08:26 Du leser nå en kronikk. Den uttrykker innsenderens mening.

Jurist, forfatter og tidligere politileder Hanne Kristin Rohde, sa en gang at «Norge har tradisjon for hvalfangst, men tradisjon er ingen god grunn».

Veldig forenklet forklarer dette sitatet både hvorfor Norge fremdeles tillater kommersiell hvalfangst – og hvorfor det burde avvikles.

I et historisk perspektiv har hvalfangsten vært viktig for samfunn og kultur, men verden har endret seg. Det har også vår forståelse av de økologiske konsekvensene av fangst og utnyttelse – og av dyrenes følelsesliv, behov og rettigheter.

Norske myndigheter hevder at hvalfangst fremdeles er viktig i lys av kultur, tradisjon, økonomi – og som mat. Til dette finnes det en rekke gode og overbevisende argumenter som taler imot.

Hvalfangst er kritisert over hele verden, og i dag er Norge, sammen med Japan (og Island, som er i ferd med å avvikle) de eneste landene i verden som fremdeles driver med kommersiell hvalfangst. Ikke minst utgjør hvalfangst en alvorlig trussel, både mot hvalpopulasjonen i seg selv og mot økosystemet.

Argumentet om at hvalfangst er kilde til henholdsvis mat og inntekt, motsier seg egentlig selv dersom man ser til fakta. Lønnsomheten ved hvalfangst er svært lav, da kun to prosent av Norges befolkning spiser hvalkjøtt.

Dessuten blir store deler av fangsten eksportert til eksempelvis Japan, som ved siden av Færøyene og Island, er et av få land som fremdeles tillater import av hvalkjøtt. I resten av verden er kjøp og salg forbudt, etter den internasjonale konvensjonen om handel med ville arter (CITES). Store deler av fangsten selges som hundemat, og mye dumpes i havet.

Vågehvalfangst sommeren 1993. Foto: NTB

Det er en rekke etiske perspektiv som uteblir i debatten om hvalfangst. En hval skutt med harpun vil med høy sannsynlighet medføre en hval som kjemper for livet i titalls minutter før den dør.

Skuddene avfyres også gjerne ved vesentlig fart og i urolig sjø, noe som gjør at risiko for skadeskyting er svært høy. Studier viser at mellom 37 og 94 prosent av hunnene er drektige når de skytes. Et stort antall av hunnene ammer fjorårets kalver, som naturligvis er avhengig av moren sin og vil sulte i hjel dersom hun blir skutt.

Hvaler er intelligente skapninger, med komplekse sosiale strukturer og et rikt følelsesliv. De har dype relasjoner seg imellom og ligner egentlig veldig mye på oss mennesker. De puster luft, de er kulturbærere, de er avhengig av å lære opp de unge og tar i bruk sofistikert kommunikasjon. De dyrker til og med vennskap.

Forskning har vist at hjernen til vågehvalen (som er den hvalen det drives kommersiell fangst på i Norge) og menneskehjernen, har lik tykkelse på visse hjernestrukturer, som har med bearbeiding av informasjon å gjøre. Slik vitenskapelig kunnskap må anerkjennes og inkluderes i debatten om hvalfangst.

I boken «På naturens skuldre» (2020) utforsker biologiprofessor Anne Sverdrup-Thygeson den bemerkelsesverdige rollen hvalene spiller i havets økosystemer, og hun sammenligner deres betydning med trærnes essensielle funksjon i Amazonas regnskoger. Norske myndigheter hevder at hvalfangst bidrar til «balanse» i havet, men dette motsies av ny og kunnskapsbasert, vitenskapelig forskning.

Studier viser at hvalene har en avgjørende betydning for hele havets økosystem og dets kapasitet til å absorbere og lagre klimagasser. Årsaken er hvalenes unike adferd. Næringsvandringer fra havdypet til overflaten og lange migrasjoner gjennom verdenshavene.

Ved at hvalene bringer næringsstoffer fra dypet opp til overflaten, frigjøres næring som plankton trenger for å trives. Planteplankton, som er grunnlaget for det marine livet, spiller i neste rekke en avgjørende rolle i å absorbere Co₂ fra atmosfæren. Hvalenes bidrag til å opprettholde et sunt planktonnivå har derfor en direkte innvirkning på havets evne til å regulere klimaet, og til å bekjempe klimaendringer.

Sandefjord, Vestfold – 1962. Hvalfangstbåter i opplag i havna i Sandefjord. Foto: Aage Storløkken / NTB

Det er ikke bare hvalenes tilstedeværelse i levende live som er viktig; deres naturlige død spiller også en vital rolle for havets balanse. For når hvalene dør, synker de ned til havbunnen. På denne måten bidrar de med å lagre betydelige mengder karbon. Dette karbonet frigjøres til atmosfæren når hvalene fanges og deres døde kropper bringes på land.

Som del av det globale samfunnet, har vi ansvar for å beskytte dyreliv og bevare naturressursene vi forvalter. Det finnes sterke og overbevisende grunner til å avvikle hvalfangst, både av hensyn til dyrene i seg selv og for å sikre en bærekraftig fremtid for menneskene som lever nå, og for fremtidige generasjoner.

Tiden er overmoden for at Norge tar sine internasjonale forpliktelser på alvor. Nå må vi rette fokus mot en fremtid der handlinger reflekterer nettopp respekt og omsorg overfor alle skapninger vi omgås med på denne blå planeten.

