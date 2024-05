Må finansbyråd Ferhat Güven gå allerede før han starter jobben? Og hvordan er det å være svensk på 17. mai? Publisert: 16. mai 2024 kl. 12:54 Dette er et debattinnlegg. Det gir uttrykk for debattantens egen holdning.

Adresseavisen avslørte onsdag at finansbyråd Ferhat Güven har vært involvert i to alvorlige konkurser. I konkursbehandlingen til begge selskapene får Güvens firma flengende kritikk.

Byrådsleder Kristian Dahlberg Hauge sier han har full tillit til at Güven kommer til å håndtere jobben som finansbyråd på en god måte.

* Men er det så enkelt?

* Bør han gå av?

* Må han gå av?

* Har Güven tilliten som trengs?

I ukas Omadressert har vi også med debattjournalist og kommentator Maria Can. Som svenske er 17. mai et sårt punkt, og ikke minst den erkjennelsen at til og med hunder er finere kledd enn henne på 17. mai.

Hun mener også at Arnstad-familien er Stjørdals svar på Kardashians.

* Hvorfor?

Adresseavisen presiserer: I starten av podkasten viser vi til at Ferhat Güven var involvert i to alvorlige konkurser, og at han like etter at det ble avdekket alvorlige forhold i ett snekkerfirma, ble regnskapsfører i den samme kundens nye selskap. Det korrekte er at denne kunden først ble daglig leder litt senere, men at Güven fortsatte som regnskapsfører.