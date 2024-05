Den nye stranda på Grillstadfjæra er en flott tilvekst til en sommerby som trenger flere og bedre badeplasser. Publisert: 27. mai 2024 kl. 20:57 Du leser nå en lederartikkel. Den uttrykker Adresseavisens mening.

Bildene fra det yrende folkelivet på den nye badestranda på Grillstad i helga, er ikke bare uttrykk for en lang og uvant hetebølge i mai i landsdelen. Det sier også noe om et økende behov for godt tilrettelagte badeplasser i og rundt Trondheim. Byen vokser og fortettes på en måte som gir økt behov for lett tilgjengelige friområder og badeplasser som ikke krever bil. Derfor er den nye stranda på Grillstadfjæra en flott og etterlengtet tilvekst til området og sommerbyen.

Oslo har gått foran i Norge med å la byen og dens beboere møte vannet i form av badeplasser også sentralt i byen. Trondheim har fortsatt en del å lære av Oslo når det gjelder å informere om byens badetilbud. Oslo kommune har brukervennlig oversikt over 26 badeplasser i saltvann og 39 i ferskvann med informasjon om vannkvalitet og området. Trondheims informasjon om bademuligheter virker til sammenligning som ei streng tante. «Bading i Nidelva er farlig» og «Ikke bad i drikkevannet vårt» er livsviktig og nødvendig info. Men badegleden ser ut til å ha blitt slått ut med badevannet på kommunens hjemmesider.

Tilstrømmingen av folk til Grillstadfjæra i helga viser at byen trenger flere slike friluftsområder i sommersesongen. Det er planer om å ruste opp badetilbudet i og rundt byen flere steder, som Væresholmen, Ilsvika, Nyhavna og Rotvollfjæra. Det trengs.

I likhet med Oslo, kan Trondheim med fordel la seg inspirere av hvordan København har satset på å rense vannet og etablere badeplasser rundt om i byen. Målet er at alle skal ha kort vei til vannet. Kommunens hjemmesider er der også mer preget av oppfordring til å søke vannet enn advarsler mot det. Under overskriften «Vandet i byen» ledes publikum til svømmehaller, havnebad, dyppesoner(!) og badestrender.

Vi håper at Trondheim etter hvert kan få ei bystrand, at det alltid går båter til Munkholmen og at bademulighetene på østsiden av byen ikke forbindes mest med bråk, forsøpling og parkeringsbøter. Varme sommerdager og badeliv bør være noe å glede seg over for store som små.