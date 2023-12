Publisert: 11. desember 2023 kl. 07:22 Dette er et debattinnlegg. Det gir uttrykk for debattantens egen holdning.

Nullvekstmålet i biltrafikken er et vedtatt faktum. Derfor kan man se langt etter rimeligere bilparkering og bompassering. Forbedret kollektivdekning, et tilrettelagt tilbud med universell utforming og rimeligere billetter kan redde Midtbyen.

Med en pågående debatt om parkeringsplassene i Midtbyen, er det på tide å løfte fram kollektivtilbudet som en bærekraftig måte for å få folk til og fra. Samtidig som gamle, ærverdige butikker legges ned, melder Trondheim Parkering om mange ledige parkeringsplasser. Det er altså ikke mangelen på parkeringsplasser som er årsaken til at folk velger bort Midtbyen.

Flere biler i trafikken betyr mindre plass til kollektivtrafikk. Partiet Sentrum ønsker hyppigere kollektivavganger, noe som i praksis betyr flere busser gjennom Midtbyen. Dette vil styrke veksten i kollektivtrafikken, da rekordmange reiser med bussen til og fra Trondheim sentrum.

Flere parkeringsplasser begrenser tilkomsten for de som ikke har tilgang på bil, og det er heller ikke i tråd med det vedtatte nullvekstmålet for personbiltrafikken. Partiet Sentrum Trondheim mener derfor at bedre kollektivdekning, et tilrettelagt tilbud med universell utforming og rimeligere bussbilletter er virksomme tiltak for å gjøre Midtbyen tilgjengelig for flere. Flere kollektivreisende kan bidra til en bykjerne med mer liv og handel.

Reidar Albertsen og Trondheim Frp framhever utfordringene som den eldre garde har med å komme seg til Midtbyen. Partiet Sentrum ønsker å styrke ordningen med tilrettelagt transport, og et godt alternativ er opphenting og skyss fra dør til dør for de som trenger det. Kombinert med rimeligere billetter får vi et fremtidsrettet tilbud som er tilgjengelig for alle samfunnsgrupper.

Vi vil snu den ekskluderende debatten fra å handle om flere parkeringsplasser til å bli en diskusjon som er til fordel for alle samfunnsgrupper. Kollektivtrafikken er i vekst, spiller på lag med miljøet og kan gjøres tilgjengelig for alle – om de riktige grepene tas nå.

