I podkasten «Ruspasient» har jeg intervjuet en god del mødre med rus i journalen.

De har opplevd temaet rus og graviditet som ekstremt vanskelig, med mer mistenkeliggjøring enn hjelp og omsorg. De er redde for å møte fordommer i svangerskapsomsorgen, fordi mange ikke forstår at rusavhengighet er en sykdom.

Jeg velger å være en stemme for de som ikke tør å stå frem.

Jordmødre har rett til å vise omsorg og bekymring, men de bør ikke gå over sin egen kompetanse. Flere mener rusproblematikk og psykisk helse fortjener riktig kompetanse og hjelp fra erfaringskonsulenter.

Jeg ble selv utsatt for fordommer og ekstra tiltak da jeg ble gravid med mitt første barn i 2022, til tross for tre år med rene urinprøver.

Hele svangerskapet og barseltiden ble ødelagt av unødvendige bekymringer og stress fra jordmødre og helsesøstre uten god nok ruskompetanse. Man føler seg kvalt av ekstra tiltak, og det som var ment som hjelp og omsorg, blir belastende.

Ofte blir man betegnet som en «sårbar» gravid når jordmødre ser rus i journalen. Hvorfor må en «sårbar» person fortelle hele sin rushistorie ved første møte med jordmor?

Gleden over barnet i magen blir til sorg når man må brette ut sin rushistorie fra start til slutt på grunn av kartleggingen. Ofte er kartleggingen allerede gjort av andre i systemet, så det burde være unødvendig å prate om det igjen.

Uansett hva som står i journalen bør menneskeverdet komme først. Det handler om hvordan spørsmålet om rus stilles. Er det med nysgjerrighet eller med ydmykhet og omsorg? Jeg har dessverre merket mer til nysgjerrighet og fordommer.

Fortelling av rushistorien kan retraumatisere, noe jordmødre ofte ikke har kompetanse til å håndtere. Derfor bør jordmødre henvise mødre med rusutfordringer til spesialisthelsetjenesten.

Mødre med andre sykdommer henvises til leger og behandlere med korrekt kompetanse, hvorfor skal mødre med rusavhengighet ikke få samme tilbud?

Man hører aldri om et jordmorteam som legger til rette tiltak for en mor med kreft, men rusavhengige mødre behandles annerledes. Alle sykdommer må behandles med respekt, og det betyr å gi riktig veiledning.

Hva sitter mor igjen med når hun går fra kontoret til jordmor og rusen har vært i fokus? Har hun fått håp, eller flere bekymringer og følelsen av å ikke være god nok? For meg ble det sistnevnte. Jeg kjente på vonde følelser og sorg over å ha en stigmatiserende sykdom. Jeg lengtet etter å være en normal gravid uten rus i journalen.

I februar 2024 ble jeg gravid med barn nummer to. Jeg orket ikke et ødelagt svangerskap igjen, hvor rusen sto i fokus. Jeg ønsket at min kommende jordmor skulle unngå å prate om min rushistorie, noe som dessverre ikke skjedde. Dette svekket relasjonen mellom meg og jordmor, og jeg mistet tiltro til samarbeidet.

Jeg har fulgt svangerskapet til Sophie Elise på grunn av hennes historie med rus.

Influenser Sophie Elise Isachsen har vært åpen om sin rusavhengighet. Da hun ble gravid delte hun oppdateringer med følgerne sine gjennom svangerskapet i podkasten «Sophie Elise – snart mamma». I april ble hun mor for første gang.

Jeg og andre med samme bakgrunn lurer på hvorfor hun ikke ble satt i tiltak eller fikk en bekymringsmelding. Vi andre mødre må stadig bevise at vi fortsatt er rusfrie. Sophie Elise ble ikke satt på rusprøver eller veiledet til andre tiltak. Har hennes status og penger beskyttet henne?

En ting er sikkert: Mødre med rus i journalen bør behandles likt, uavhengig av status.

Trondheim kommune er dårlig på å ansette erfaringskonsulenter, noe som kunne vært til stor hjelp. Oslo og Bergen er kommet lenger. Erfaringskonsulenter kan bygge bru mellom bruker og fagperson, og tilby unik innsikt og løsninger.

Erfaringskonsulenter bør generelt brukes bedre i alle helsetjenester som omhandler rus og psykisk helse. De har verdifull kunnskap og kan gi nye perspektiver, spesielt i arbeidet med ungdom og rusproblematikk.

