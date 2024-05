Publisert: 16. mai 2024 kl. 15:34 Dette er et debattinnlegg. Det gir uttrykk for debattantens egen holdning.

Prisen for tidligere politiske prioriteringer og valg er det de pårørende som må ta, er budskapet i Adressa 14. mai. For å få til et verdig tilbud, kreves det at pårørende tar del i helse- og omsorgstjenestene. Adressa skriver om helse- og velferdssentrenes økonomiske krevende tider. Innen tilbudet for byens bo- og aktivitetstilbud for funksjonshemmede er det tilsvarende.

Den store forskjellen mellom den gjennomsnittlige trondhjemmer som har tilbud gjennom helse- og velferdssentrene, og innbyggere som trenger gode tjenester fra bo- og aktivitetstilbudene, er tilgangen på pårørende. Mennesker med utviklingshemming har tjenester hele livet, og det er i stor grad foreldre som må stille opp, også når barna blir voksne. Sjelden er det ektefeller eller barn. Er en heldig er det en søster eller bror som kan stille opp. Noen ganger har meromsorgen vært så krevende i oppveksten at det å stille opp ikke faller naturlig.

I fjor høst fikk vi varsel om at praktisk bistand til matlaging, renhold, muligheten til å ta del i samfunnet blir begrenset. Nå skjer det. Godt voksne pårørende må trå til når kommunen ikke strekker til. Blant Norsk forbund for utviklingshemmedes medlemsmasse er fortvilelsen stor. Dette er ikke bærekraftig. Pårørende har ikke streikerett, hadde vi hatt det, ville streiken vært et faktum for lenge siden.

Vi har godt voksne foreldre som er over 80 år, med voksne barn. Disse har grunnet manglende ressurser i kommunens tjeneste sett seg nødt til å la sine flytte tilbake til foreldrehjemmet. Vi har mødre på over 70 år som blir oppringt fra botiltaket. De ringer for å fortelle at de har sykefravær og ikke kan gjennomføre planlagte aktiviteter. For å spare penger går dermed vakta ut, noe som gjør at foreldre må hente sine for å ta del i de aktivitetene de setter pris på. Foreldre som jobber gratis for kommunen for å sikre et verdig liv for sine.

En gruppe mennesker som trenger forutsigbare og gode tjenester, er vår gruppe. Når sykefraværet i enkelte bofellesskap er over 20 prosent, betyr det fort endring av arbeidsplaner og tilbud som utgår i stort monn. Resultatet av manglende forutsigbarhet og gjennomføring igjen går ut over våre medlemmer. Om noen, er det personer med utviklingshemming, som trenger kjente, stabile personer og forutsigbarhet. Endringer i tjenestenivå kan bety funksjonsfall og tap av ferdigheter som varer livet ut.

En svært stor andel utviklingshemmede lever hele sitt voksne liv under kommunens omsorg. Dette setter dem i en særlig sårbar posisjon når kutt skal gjennomføres likt for alle grupper i kommunen. Vi ber ikke om gull og grønne skoger, vi har derimot forventning om menneskeverd, trygghet og et verdig liv. Det er også en del av det offentliges ansvar i formålsparagrafen til helse- og omsorgstjenesteloven – hvor kommunen plikter å planlegge og drifte slik at personer som ikke selv kan ta ansvar for seg selv blir godt ivaretatt.

Dette ansvaret kan vi ikke ensidig legge over på de pårørende. For vår gruppe er ikke frivilligressurser tilgjengelig, de er på overtid. Og hadde de vært streikeberettiget, hadde de vært tatt ut for lenge siden. Våre medlemmers pårørenderolle og frivillig innsats for fellesskapet bør være over når den unge voksne flytter ut av foreldrehjemmet.

