VM-søknaden fra 2019 lovet plass til mange flere tilskuere enn i det ombygde Torvet. Nå vil Ski-VM rive opp busker, trær og benker, ifølge et oppslag i Adresseavisen nylig. Kommunedirektør Morten Wolden går enda lenger: «Det var uklokt at man bygget Torvet på den måten man gjorde».

Hva har gått galt? Er det begrensningene i det nye Torvet som reduserer dets egnethet, eller skyldes det historieløshet eller mangel på kulturell forståelse av hva et torv egentlig er?

Bør ikke byens viktigste samlingssted være inviterende både til hverdag og fest, sommer og vinter, ikke bare en «død» plass man farter gjennom? Torvet bør også kunne åpne for store arrangementer, som byjubileet i 1997 og Ski-VM neste år.

Etter bybrannen i 1681, utarbeidet Cicignon byplanen med brede gater for å forhindre brann i å spre seg mellom trebygningene. Mellom Nidarosdomen og Munkholmen tegnet han avenyen Munkegaten, med det kvadratiske Torvet som midtpunktet i byplanen.

I 1921 ble statuen over byens grunnlegger Olav Tryggvason reist i forbindelse med Dovrebanens åpning. I 900-årsjubileet for Olav den hellige i 1930 ble det laget et solur rundt statuen.

Statuen står der fortsatt mens det flotte soluret er skrumpet inn til det ugjenkjennelige. Det er kommet noen spennende mønster i belegget på Torvet, men er det nok til å forsvare fjerningen av det flotte soluret?

Tett oppunder statuen skimtes noen små vannbobler som ikke er synlig på avstand. Hvorfor være så forsiktig med vann rundt statuen?

Skøytebanen skapte liv på Torvet om vinteren. Hva med å videreføre denne tanken til et sirkulært vannspeil rundt statuen med fontene, som blir skøytebane om vinteren?

Langs ytterkanten av vannspeilet plasseres dyser som kaster vannet innover som en vakker trøndersk smultring-fontene. Dysene nedfelles i dekket, uten snublekanter, slik at Torvet fremstår som et klassisk byrom. Isflaten tines om våren og fontenen gjenoppstår til glede for unge og gamle. Ved store arrangementer, som Ski-VM, slås dysene av, fontenen forsvinner og hele plassen åpnes for tilskuere.

Det finnes mange flotte eksempler på byrom med slike fontener, eksempelvis Piazza de Ferrari i Genova og Christian Science Center i Boston.

Trondheim har ikke bare Torvet, men også Lilletorvet, som ble omdøpt til Cicignons plass på 300-årsdagen hans. Statuen av Johan Nygaardsvold omkranses i dag av avvisende tømmerstokker! La oss håpe at det er midlertidig, slik at byrommet kan gjenskapes for møter mennesker imellom.

I forlengelse av Cicignons plass ligger Elsa Laula Renbergs plass. Denne er blitt mer kjent som den lite inviterende plassen foran kunstgalleriet K.U.K. Her lå den flotte skulpturen «Flytende Flyvende» som ble erstattet med former som verken inviterer til lek eller opphold.

Mellom de to plassene er det noen skisser som viser hvordan den «nye» plassen kan bli og som ikke utløser applaus! Hvorfor så lite inspirerende? Hvorfor ikke etablere et inviterende byrom her, gjerne med bruk av vann?

Og så tilbake til Ski-VM. Er det virkelig nødvendig å rive opp trær og benker for å skape nok plass til publikum? Hvorfor ikke fjerne bilene i Munkegaten opp mot Nidarosdomen. Med TV-skjermer strategisk plassert vil Munkegaten inngå som en forlengelse av Torvet. La Ski-VM vise at dette er ikke bare var tomme ord i byrådsplattformen, og la trær og busker forbli i Torvets ytterkant!

