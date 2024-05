Publisert: 3. mai 2024 kl. 15:15 Dette er et debattinnlegg. Det gir uttrykk for debattantens egen holdning.

Vi rakk ikke engang å bli offisielt russ, før diskrimineringen startet. Tirsdag 23. april hadde blårussen fra Thora Storm dåp for å innvie russetiden. Hele avgangskullet var på vei til Nedre Leirfoss, hvor vi sammen skulle markere starten på slutten, da en AtB-bussjåfør stoppet bussen mange av oss var på. «Russen, dere kommer i andre rekke», sa han til oss og nektet å kjøre videre før minst 20 russ hadde gått av.

Inkludering er en av kjerneverdiene til Thora Storm, og det er også noe vi russen er veldig opptatt av. Derfor arrangerte vi klassevors før dåpen, slik at alle hadde et sted å være. Etterpå tok klassene buss sammen mot Nedre Leirfoss. Når hele trinnet hadde planlagt å ta 24-bussen som går dit, er det ikke rart at det fort ble fullt. At bussjåføren da valgte å kjøre rett forbi noen holdeplasser der man så flere blåruss stå og vente, er forståelig. Er det ikke plass på bussen, så er det ikke plass, uansett hvem man er. Det som ikke er akseptabelt, er at bussjåføren like etterpå stoppet fullstendig og sa at han ikke kom til å kjøre videre før russen hadde gått av. På grunn av oss hadde han nemlig ikke plass til «ordinære» passasjerer. Mange gjorde som han sa, men det var fortsatt ikke nok. «20 flere russ må gå av før jeg kjører videre», sa han. Og da noen av oss prøvde å forklare at det er ugreit å behandle russen slik, svarte han «russen, dere kommer i andre rekke».

Les AtBs svar nederst i teksten.

Bussen var på ingen måte så full at det var uforsvarlig å kjøre videre, og vi russen oppførte oss pent, hadde ikke på musikk og skapte på ingen måte utilbørlig larm. Vi ble altså ikke kastet av fordi vi skapte bråk. Vi ble ikke kastet av fordi det var uforsvarlig fullt. Vi ble kastet av fordi vi er russ. Selv om vi er kledd i blå kjeledresser, er vi betalende passasjerer på lik linje med alle andre, og vi har like mye rett til å benytte oss av AtBs busstilbud.

AtB har valgt å appellere til oss med et tilbud eksklusivt for russen, som innebærer at vi får benytte oss av AtBs tjenester gjennom russetiden, fra og med 26. april, til en redusert pris. Dette er et initiativ vi setter stor pris på og som vil bidra til en tryggere russefeiring for oss. Vi håper derfor at opplevelsen vi hadde på vei til Nedre Leirfoss var en «glipp», og at det ikke er AtBs generelle holdning at russen kommer i andre rekke.

Innlegget er skrevet på vegne av russestyret ved Thora Storm videregående skole.

Dette svarer Grethe Opsal, direktør for marked og kommunikasjon i AtB:

Først og fremst må vi beklage hvis reisende har hatt en negativ opplevelse på vegne av operatør og AtB. Alle er velkommen om bord og har lik rett til å reise med bussen. AtB har ikke fått noen tilbakemelding i forbindelse med hendelsen som er beskrevet, men vi følger opp videre for å få klarhet i hva som har skjedd.

Hva mener du? Send inn din tekst til debatt@adresseavisen.no eller delta i debatten i kommentarfeltet nederst – og husk fullt navn!