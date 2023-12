Publisert: 14. desember 2023 kl. 12:31 Dette er et debattinnlegg. Det gir uttrykk for debattantens egen holdning.

Lege og forfatter Kari Løvendahl Mogstad skriver om «matforvirring blant barn og unge» i Adressa forrige uke. Hun skriver at hun aldri har opplevd det å hjelpe unge med dette som mer krevende enn nå, og at det ikke hjelper «at medier som NRK bidrar til å påvirke ungdommen i feil retning».

Hun peker spesifikt på en videoreportasje laget av NRK P3 om tørrfasting, som hun i sin tekst presenterer som en video «i dagbokform» der kildene som tørrfaster får vist hvor lenge de klarer å tørrfaste og hvor mange fremmedord de kan, og hvor lite annet skjer. Det er «fort gjort å bli både fascinert og overbevist av praten om hvorfor tørrfasting skal være bra for oss», skriver hun.

Det er selvsagt synd om Løvendahl Mogstad sitter igjen med det inntrykket, og det er synd at Adressas lesere får inntrykket av at det er slik videoen er. Det er også synd at Løvendahl Mogstad ikke har fått med seg at lege Wasim Zahid siteres på at tørrfasting er potensielt dødelig allerede ti sekunder inn i reportasjen, eller at han siteres på at man kan få nyresvikt og at det ikke finnes vitenskapelig dokumentasjon på at tørrfaste fremmer helse.

Heldigvis tror jeg de fleste som ser videoen ser at den er langt fra en ensidig hyllest til tørrfasting laget for å fascinere eller overbevise, slik det fremstår i Løvendahl Mogstads tekst, men derimot journalistikk med faglig baserte motstemmer, om et fenomen mange unge møter daglig på sosiale medier.

«Slike videoer kikker ungdommene våre på», skriver Løvendahl Mogstad om NRK P3s video. Det får vi håpe! Det er betraktelig bedre, om ikke til og med absolutt nødvendig, at norske ungdommer får informasjon om populærkulturelle fenomener og helsetrender via journalistikk laget av redaktørstyrte medier, og ikke fra enkeltpersoner på sosiale medier. På den måten får de hele bildet, slik at de selv kan ta opplyste valg.

Hva mener du? Send inn din tekst til debatt@adresseavisen.no eller delta i debatten i kommentarfeltet nederst – og husk fullt navn!