Mange i førstelinja i offentlig sektor blir utsatt for trusler og vold. Det er helt uakseptabelt. Publisert: 26. november 2023 kl. 22:09 Dette er et debattinnlegg. Det gir uttrykk for debattantens egen holdning.

To ansatte i Heimdal barne- og familietjeneste ble angrepet og skadet før helgen. Det oppsto betydelig dramatikk i lokalene til Saupstad helsestasjon, der de to arbeider. To personer er siktet i saken. De samme personene er også siktet for å stå bak brannen i publikumsmottaket hos Nav på Falkenborg i mai.

Ansatte i Nav og andre offentlige etater blir truet og angrepet flere steder i landet. I Bergen for to år siden ble ei kvinne i 50-åra drept mens hun var på jobb på et Nav-kontor.

Personer i vanskelige livssituasjoner kan reagere sterkt når de ikke får den hjelpen de mener de har krav på. Sterke følelser kan bli satt i sving i saker som betyr mye for folks liv. Det kan for eksempel handle om avslag på offentlig støtte eller konflikter om barnevern.

Det er likevel ikke akseptabelt å rette sinnet sitt mot de ansatte i offentlige hjelpetjenester. Vi tror de aller fleste ansatte gjør en god jobb og er innstilt på å hjelpe så langt det er mulig.

Det er regelverket, ikke den enkelte ansatte, som i de fleste sakene avgjør hvilken hjelp det offentlige kan gi. De som er uenige i avgjørelsene hjelpetjenestene kommer fram til, må derfor kritisere lover og regler, ikke den enkelte ansatte.

Også de som deltar i den offentlige debatten om Nav og andre velferdstjenester, må holde tunga rett i munnen. Kritikken må rettes mot de som lager regelverket, ikke nøre oppunder aggresjon mot dem som er ansatt for å følge det.

Dessverre vil det nok alltid være noen som retter sinnet sitt mot de ansatte i stedet for å kritisere systemet. Enkelte har også alvorlige psykiske lidelser som kan gjøre dem voldelige. Arbeidsgiverne må derfor gjøre alt de kan for at de ansatte får trygge arbeidsdager.

I tillegg må politiet og andre offentlige instanser være nøye med å følge opp personer som truer eller angriper ansatte i offentlige hjelpetjenester.