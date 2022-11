Viggo Kristiansen har sonet 20 år i fengsel for et dobbeltdrap og voldtekter han ikke har begått. Skandalen må få konsekvenser for den norske rettsstaten.

Publisert: 21. oktober 2022 kl. 16:39 Du leser nå en lederartikkel. Den uttrykker Adresseavisen sin mening.