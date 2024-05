Publisert: 15. mai 2024 kl. 11:28 Dette er et debattinnlegg. Det gir uttrykk for debattantens egen holdning.

Det er mye som er komplisert og vanskelig å forstå her i livet. Universets opprinnelse. Hvorfor E6 til Værnes aldri blir ferdigstilt. For å nevne noe. Og så har vi barneoppdragelse.

Her holder det ikke å være intuitiv. Som ellers når det gjelder relasjoner, er det et vell av selvhjelpslitteratur, podkaster og eksperter. En jungel å navigere i, så komplisert at det får det å bringe Rosenborg tilbake på sporet til å framstå som en barnelek. Barneoppdragelse er business.

I Adresseavisen den 9 mai kunne vi lese at psykolog Zemir Popovac mener at vi lever i valideringens tid. Validere. Jaha. Selv måtte jeg slå opp ordet. Ved nærmere lesning av artikkelen kom det fram at når man har validert barnets følelser og sagt at man skjønner at det er frustrert, så er bare halve jobben gjort.

Den andre halvdelen er at man av og til må lære barnet at følelsene deres ikke er fakta. Slik handler vel en del foreldre på intuisjon, men nå har vi fått begrep som forklarer det. Siv Sandvik hadde en kommentar i Adressa 10. mai der hun i tilknytning til dette spurte om vi forstår ungene våre i hjel.

Nei, det med barneoppdragelse er ikke lett. Det som er riktig den ene dagen, er feil den andre.

Vi skal være glade for at vi ikke var foreldre på 30-tallet, da legen og forfatteren Alexander Brinchmann var en ledende skikkelse innen barneoppdragelse. Han mente at barna skulle tilbringe livet i sengen fram til de fylte ett år, med unntak av mating og bleieskift. De skulle ikke bli kost med og de hadde heller ikke noe indre sjeleliv foreldrene trengte å tenke på.

For en stund siden var ros det man diskuterte. Man måtte rose «riktig.» Hvis barnet rutsjet ned en sklie, og ropte «se hva jeg får til,» skulle man for all del ikke svare: «Åhh, så flink du er,» men i stedet si «jeg ser deg.» Det var ikke helt lett, det.

Fikk man en tegning fra ungen så skulle man ikke si «nå er du snart Håkon Bleken». I stedet burde man si noe om enkeltelementene, for eksempel at «den skyen, den satt som et skudd».

Flere vil nok huske begrepet «tiger parenting,» innført i 2011 av professoren ved Yale, Amy Chun, den berømte «tigermammaen.» Da hun fikk en tegning av datteren til bursdagen sin, sendte hun den tilbake og sa at datteren kunne komme tilbake når hun hadde gjort seg mer flid med den. Hun aspirerte vel neppe til «mum of the year.»

På 50- og 60-tallet var den autoritære oppdragelsen dominerende. Krav til oppførsel var strenge, og brudd på regler fikk konsekvenser. Og så kom 70-tallet, med kvinnebevegelse, frigjøring, og den frie barneoppdragelsen fikk mange tilhengere. Den som hadde merket noe til det, vil nok mange av oss som vokste opp den tida si. Vi var vel en del som følte oss mer dressert enn oppdratt.

Vi må heller ikke glemme forhandlingsfamilien. Alle beslutninger skulle tas i familieråd, der hormonelle tenåringer sto mot utdaterte foreldre (i tenåringenes øyne) og konfliktnivået lå på høyt Midtøsten-nivå. Helikopter- og curlingforeldre er begreper som brukes om dagens foreldregenerasjon: de svever over ungene, koster veien, og ordner alt. De duller for mye med ungene, er det en del som mener. Fortrinnsvis de som er ferdig med å oppdra barn.

Men det blir da folk av de fleste generasjoner. Merkelig nok, kan man nesten si. Uansett oppdragelsestrend.

