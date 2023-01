«Han blir kalt jævla same og jævla homo», fortalte ei mor til en gutt i 6. klasse. Hun la til at sønnen har sluttet å si fra til de voksne. Slike skjellsord har blitt så dagligdags at mange voksne ikke reagerer lenger.

Publisert: 31. desember 2022 kl. 18:32 Dette er et debattinnlegg. Det gir uttrykk for debattantens egen holdning.