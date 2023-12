Publisert: 22. desember 2023 kl. 15:48 Dette er et debattinnlegg. Det gir uttrykk for debattantens egen holdning.

Bemerkelsesverdig at den best strødde fortausstrekningen er den fra Torvet til rådhuset, kan vi kalle det politikertraséen? Mens resten av byen og nærliggende områder med bussholdeplassene inkludert må klare seg som best det er. For Bydrift kan vi visst ikke forvente noe fra, i følge Adressa. Er det et kommunalt mål at det bare er legevakta som skal være vekstnæring i Trondheim? Virker sånn!

