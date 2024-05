Publisert: 23. mai 2024 kl. 22:27 Dette er et debattinnlegg. Det gir uttrykk for debattantens egen holdning.

I et debattinnlegg i Adressa 8. mai skriver Ann Siri Hegseth Garberg at hun opplever sløseri fra Nav siden vi ikke gjenbruker håndtak. Vi deler engasjementet hennes for gjenbruk, og vi er enige i at vi ikke må sløse. Derfor har vi lyst til å fortelle om hvordan vi jobber med gjenbruk ved hjelpemiddelsentralene til Nav.

I fjor lånte vi ut hjelpemidler for 3,8 milliarder kroner. Vi gjenbrukte hjelpemidler for 1,06 millioner kroner. Gjenbruksprosenten vår er da 27,5 prosent målt i kroner og øre.

Det er en stor forskjell i pris på de ulike hjelpemidlene vi låner ut. For eksempel vil noen elektriske rullestoler koste flere hundre tusen kroner, mens et håndtak koster en hundrelapp. Det er viktig for oss å ta vare på mest mulig av verdiene. Derfor prioriterer vi å gjenbruke dyre hjelpemidler.

For å gjenbruke hjelpemidler må disse først leveres fra innbygger til kommunens lager. Deretter blir de fraktet til hjelpemiddelsentralen. Her blir hjelpemiddelet vasket og reparert, og deler blir skiftet før de er klare for å brukes på nytt igjen. Deretter transporteres hjelpemiddelet tilbake til kommune, som leverer det ut til innbygger. Det betyr at uansett hvor lite et hjelpemiddel er, så er det ressurskrevende å gjenbruke det slik hjelpemiddelordningen er i dag.

Av det som ikke gjenbrukes gis noe bort til gjenbruk i kommunene. Noe resirkuleres, og kun en liten andel kastes. Det som kastes er utslitte hjelpemidler eller hjelpemidler som av andre grunner ikke lenger har en gjenbruksverdi. Den aller viktigste prioriteringen vår er at innbyggerne får riktige hjelpemidler av god kvalitet.

