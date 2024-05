Det er en god ide å la universitetene tilby profesjonsrettet master med pedagogisk utdanning inkludert. Publisert: 26. mai 2024 kl. 21:32 Du leser nå en lederartikkel. Den uttrykker Adresseavisens mening.

Utviklingen i søkertall til lærerutdanning de siste fem åra gir grunn til alvorlig bekymring. Derfor er det bra at forsknings- og høyere utdanningsminister Oddmund Hoel (Sp) støtter Universitetet i Oslos forsøk med en toårig profesjonsrettet master, for å utdanne flere lærere. Det må en forskriftsendring til for at flere kan tilby lignende studier. Målet må være at NTNU og andre norske universitet kan følge etter så fort som mulig.

Kunnskapsdepartementet har gitt dispensasjon til Universitetet i Oslo til å tilby en toårig master med praktisk pedagogisk utdanning (PPU) inkludert. Profesjonsmeldingen som Kunnskapsdepartementet la fram tidligere i vår, pekte på svikt i rekruttering til lærerutdanning og frafall i yrket. Derfor trengs det tiltak som stimulerer lærestedene til å utvikle relevante, attraktive utdanningstilbud.

Kravet om mastergrad i lærerutdanning ble innført i 2019. Det førte til at universitetenes lærerutdanning med PPU ble seksårig. Nå har Universitetet i Oslo utviklet en toårig master med pedagogikk inkludert, så det ikke trengs et ekstra år. De som har bachelorgrad i skolefag som historie, språkfag, matematikk eller tysk og karakteren C eller bedre, kan søke disse studiene.

Det er kort søknadsfrist og 50 plasser ved Universitetet i Oslo i pilotprosjektet. Tilbudet er rettet mot de som har en treårig bachelor og kan tenke seg å bli lærer, og de som alt jobber i skolen, men mangler formell utdanning. Forutsetningen må selvsagt være at den pedagogiske delen av studiet blir god nok.

Utdanningsminister Hoel har rett i at skolen trenger lærere fra også andre studier enn grunnskolelærerutdanningen. Det er behov for mange kvalifiserte lærere både i ungdomsskolen og videregående skole. Masterkrav til opptak til praktisk pedagogisk utdanning har ført til at færre studenter med for eksempel språkfag og realfag søker mot læreryrket. Vi håper det nye tilbudet ved Universitetet i Oslo kan bidra til å snu utviklingen og få avleggere også ved NTNU og andre universitet alt neste år.