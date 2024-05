Svindlerne på internett er slu og hensynsløse. De prøver til og med å lure penger av folk ved å utnytte begravelser. Ikke bare hver enkelt, men også bankene, må være mer på vakt. Publisert: 21. mai 2024 kl. 22:05 Du leser nå en lederartikkel. Den uttrykker Adresseavisens mening.

De aller fleste vet at vi ikke skal oppgi kontonummer eller andre private opplysninger til personer eller nettsteder vi ikke er helt trygge på. De aller fleste sletter øyeblikkelig meldinger om at de har arvet store beløp og at de bare må oppgi kontonummeret for å få pengene utbetalt.

Mange svindelforsøk er mer utspekulerte. Derfor forteller mediene stadig om folk som blir lurt på nettet. NRK fortalte tirsdag om en mann fra Bergens-området som fikk store problemer da han klikket på en lenke som han trodde kom fra Statens vegvesen. - Jeg har tenkt at de som trykker på slike lenker, nesten er dumme. Men nå er det så proft, og det er lett å la seg narre, sier mannen.

Aftenposten skrev nylig om at noen også forsøker å svindle penger fra folk ved å utnytte begravelser. Et slikt svindelforsøk har skjedd før begravelsen til John Bones, tidligere journalist i Adresseavisen og VG og daglig leder i pressestiftelsen Skup. To svindelsider på Facebook ber folk om donasjoner og informasjon om bankkort. Flere kjente mediepersoner er blitt lurt, ifølge Aftenposten.

Slike historier viser at hver enkelt må være på vakt. Men Norge er et av verdens mest digitaliserte land. Vi er svært utsatt for både svindelforsøk, dataangrep og hacking. Derfor må også politiet, bankene og Datatilsynet være svært opptatt av datasikkerhet. Her gjør Nasjonal sikkerhetsmyndighet en viktig innsats. Sammen med Forskningsrådet lanserer de snart en støtteordning for virksomheter som arbeider med datasikkerhet.

Sakene om nettsvindel viser at kampen mot svindelen må intensiveres. Svindlerne må vite at det er en reell fare for at de blir tatt. Saken om den falske SMS-en fra Statens vegvesen førte til en stor politiaksjon i Romania. 40 politifolk var i aksjon. To mistenkte ble utlevert til Norge. Historien viser hvor viktig det er at politiet jevnlig etterforsker slike saker.