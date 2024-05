Publisert: 24. mai 2024 kl. 12:17 Dette er et debattinnlegg. Det gir uttrykk for debattantens egen holdning.

Den økonomiske situasjonen i kommunen er krevende, og vi politikere jobber med å snu alle steiner for å finne gode og langsiktige besparelser. Jeg kjøper likevel ikke Olav Vadstein forenkling i Midtnorsk debatt 22. mai, om at det står mellom eldreomsorg og et kirkebygg i Trondheim kommune. Å skrinlegge nye Charlottenlund kirke er en meget dårlig løsning fordi den ikke vil gi langsiktige besparelser.

Vadsteins raske konklusjon om at totalprisen for kirken vil komme på 236 millioner kroner stemmer heller ikke. I debatten i formannskapet 7. mai ble det bekreftet av kommunedirektøren at ikke 125 millioner, men 20 millioner av rekkefølgekravene har sammenheng med kirken. De siste 105 millionene ligger på boligutbyggere og bygging av ny barnehage og helse- og velferdssenter i området, og er en investering kommunen vil få tilbake ved salg av tomtene. I tillegg er gamle Charlottenlund kirke kondemnert, og salget av kirken gir 12 millioner til finansieringen av den nye kirken. Dermed er besparelsen ved å skrinlegge kirken enda mindre.

Når det gjelder budsjettkuttene kommunen står overfor, er det viktig å skille mellom investeringer og driftskostnader. Å skrinlegge nye Charlottenlund kirke vil ikke frigjøre midler som kan brukes til å dekke de løpende utgiftene i andre sektorer. Det tas fra investeringsbudsjettet.

Å framstille dette som et valg mellom kirkebygg og eldreomsorg er derfor en forenkling som ikke reflekterer realitetene i kommunens økonomiske styring.

Så er det slik at en kirke ikke bare er for søndager, men en viktig møteplass for blant annet kulturarrangementer, fritidsaktiviteter, musikkliv, familie- og ungdomsaktiviteter. Kirken har også lange tradisjoner for diakonalt arbeid i tillegg til å fungere som viktige samlingssteder for samfunnet i krisetider. Kirkene har derfor ikke bare en verdi for trosutøvelse, men som en vesentlig ressurs for lokalsamfunnet.

Det er nødvendig å ha en helhetlig forståelse av kommunens investeringer og prioriteringer. Å bygge ny Charlottenlund kirke er ikke bare en utgiftspost, men en investering i lokalsamfunnet som vil gi avkastning i form av sosial og kulturell kapital over lang tid. Jeg vil derfor kalle det et positivt områdeløft for en bydel som nå er i stor utvikling.

