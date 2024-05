Norges anerkjennelse av Palestina som uavhengig stat er et sterkt politisk signal. Publisert: 22. mai 2024 kl. 14:30 Du leser nå en lederartikkel. Den uttrykker Adresseavisens mening.

Onsdag anerkjente den norske regjeringen Palestina som egen uavhengig stat. Den historiske beslutningen understreker behovet for en tostatsløsning i Midtøsten. Anerkjennelsen er verken et knefall for Hamas eller et bevis på at terrorisme lønner seg, men en støtte til den mest farbare – og kanskje eneste – veien til fred.

Det foregår fortsatt en forferdelig krig i Gaza. Fortsatt er mange israelske gisler ikke frigitt etter Hamas’ grusomme angrep på Israel 7. oktober. Likevel er det strategisk riktig å anerkjenne Palestina som en egen stat nå. Den territoriale avgrensningen bør baseres på grensene før 1967, mener statsminister Jonas Gahr Støre (Ap).

Tidligere har 143 av FNs 193 medlemsland anerkjent Palestina. Sverige gjorde det for ti år siden. I april varslet endelig utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) at Norge ville gjøre det samme i løpet av våren. Onsdag kunngjorde Norge sin anerkjennelse, samme dag som Spania og Irland. Slovenia har også varslet at de vil gjøre det samme. Når stadig flere EU-land offisielt aksepterer retten til å være en egen stat, gir det et sterkt signal om at to stater er den eneste måten å få til en fredelig sameksistens på. Norge har gjennom 30 år investert mye ressurser i form av diplomati og penger for å få til fred og tostatsløsning. Det ville utfordret troverdigheten som fredsmegler dersom vi ikke sluttet opp om bevegelsen som kan bidra til å presse Israel til forhandlingsbordet.

Ikke uventet reagerer Israel skarpt og henter umiddelbart hjem sine ambassadører fra Norge og Irland. – Dagens beslutning sender en melding til palestinere verden over: Terrorisme lønner seg, sier utenriksminister Israel Katz i en uttalelse, gjengitt av AFP. Av opposisjonspartiene på Stortinget er det Frp og KrF som er mest skeptiske. Frp-leder Sylvi Listhaug sier til VG at en anerkjennelse nå er feil og at det belønner Hamas’ terrorhandlinger. Kritikken er urimelig. Hamas ønsker ikke en tostatsløsning, og anerkjennelsen er verken en støtte eller oppmuntring til terrororganisasjonen. Regjeringens anerkjennelse kan anses som symbolpolitikk, men noen ganger er symboler viktige. Det kan ikke bli fred i Midtøsten uten at Palestina blir en egen stat.