Publisert: 15. februar 2024 kl. 12:30 Dette er et debattinnlegg.

Jeg er helt enig med Adresseavisen om at politikere ikke bør spre unødig krigsfrykt. Men når verden på kort tid har blitt farligere og mer uoversiktlig er ingen tjent med politikere som pynter på sannheten.

For vi må ta på alvor når militære ledere som NATOs militærkomitéleder Rob Bauer advarer Norge og andre allierte om at vi må være forberedte på at krigen i Ukraina kan eskalere. Svenske myndigheter har bedt sine innbyggere være forberedt på krig og vår forsvarsminister Bjørn Arild Gram ber oss være forberedt på at konflikt kan bryte ut. Så hva er egentlig galt med det jeg sier? Det er ikke noe annet enn sannheten. Spørsmålet er uansett hva vi bør gjøre med det?

I altfor lang tid har mange norske politikere og medier sett på konfliktene i Midtøsten, krigen mellom Russland og Ukraina eller spenningene mellom Kina og Taiwan som isolerte og enkeltstående konflikter. Realiteten som vi må våkne opp å ta på alvor, er at dette er en verdikamp med lange historiske røtter der frihet og demokrati står opp mot diktatur. Med despoter i autoritære land på fremmarsj er vi nødt til å se på disse konfliktene i sammenheng og ta dem på alvor.

Farene vi står overfor er stater, organisasjoner og religiøse fundamentalister som samarbeider økonomisk, deler informasjon og som forsyner hverandre med våpen. I en fersk trusselvurdering som ble lagt frem denne uken, advarer E-tjenesten om at Russlands kampkraft vil være gjenopprettet på førkrigs-nivå innen 3–5 år etter at krigen i Ukraina tar slutt. Mens Russland har økt sin militære produksjonskapasitet betraktelig, står Vestens nesten på stedet hvil snart to år etter Russlands invasjon av Ukraina.

E-tjenesten presiserte videre at Kina bistår Russland med teknologi og overføring av kompetanse. I tillegg vet vi at Iran og Nord-Korea lenge har utstyrt Putins regime med våpen, droner og ammunisjon til bruk i angrepskrigen på Ukraina. Iran forsyner Hamas, Hizbollah og Houtiene i Jemen, som angriper sivil skipsfart med militært materiell og andre ressurser.

Frp mener regjeringen bruker altfor lang tid på å bygge opp forsvaret vårt i en tid der behovene er enorme. I mai i fjor foreslo vi å sette i gang jobben med en ny Langtidsplan for forsvaret og sette oss ned sammen for å finne løsninger. Regjeringen responderte ikke før nesten et halvt år senere. Første bud er å få på plass en bedre kriseforståelse for hvilke autoritære krefter vi faktisk står opp mot, og bygge opp vårt eget forsvar i et langt raskere tempo.

Både media og politikere har et felles ansvar for å løfte blikket og nyansere debatten. Selv om det ikke er noe som tilsier at det per nå er en stor fare for krig i Norge, må vi være forberedt på en urolig verden der krig og konflikt kan eskalere.

De samme ideologiene og ideene vi nå ser utfordre demokratiene våre i Vesten er bekjempet før. For å beholde friheten vår må vi greie det igjen, og være villige til å bruke mer penger på å styre vår egen kampkraft. Det er for meg underlig at ikke Adresseavisen ser at det er dette det nå dreier seg om.

