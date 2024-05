Publisert: 26. mai 2024 kl. 08:23 Dette er et debattinnlegg. Det gir uttrykk for debattantens egen holdning.

I et innlegg i Adresseavisen oppfordrer Inge Kvaran politikerne til å lytte, snakke om og prioritere barnevernet. Som påtroppende byråder for oppvekst og sosiale tjenester, skal vi gjøre akkurat det. Vi skal lytte til ansatte, fagfolk og ikke minst til mottakerne av barnevernets tjenester. Vi skal snakke om barnevern og de andre tjenestene som kommunen rår over for å bistå sårbare barn og deres familier. Vi skal prioritere barn, unge og de som trenger kommunens tjenester aller mest.

Vi er også bekymret for den økonomiske situasjonen Trondheim kommune er i. Vår oppgave er å levere gode tjenester til våre innbyggere. Ikke bare i morgen, men også på lang sikt. Gitt den økonomiske situasjonen vi har arvet, er grepene som nå tas strengt nødvendig. Når vi står overfor store utfordringer, er det nødvendig å tydeliggjøre hva som skal prioriteres innenfor gitte rammer. Hvis vi ikke tar grep for å sikre kommuneøkonomien nå, vil konsekvensene bli større og kuttene bli mer brutale i årene fremover. Dette er verken en enkel eller morsom øvelse, men dessverre en nødvendighet som har tvunget seg frem etter mange år med manglende ansvar.

Vi må gjøre noen strategiske valg. Dette er noe av det første vi vil ta fatt på når vi tiltrer som byråd. Men allerede nå legger vi noen strategiske føringer for å øke oppmerksomheten rundt barnevernet og de mest sårbare barna. Vi legger barnevernet, og store deler av barne- og familietjenesten, under sosialfeltet. Det gir oss muligheten til å styrke en helhetlig familietilnærming på tvers av barnevern, Nav, barnehelse, rus og psykiatri. Det vil gi oss muligheten til å komme tidligere inn i flere saker og til å bistå familier mer helhetlig.

Å jobbe for at barn og unge har trygge rammer for å få en god oppvekst er en av de viktigste samfunnsoppgavene vi har. Vi skal prioritere forebyggende arbeid og tiltak som kan igangsettes tidlig, for å på sikt sørge for at færre barn trenger omfattende og langsiktig oppfølging fra barnevernet. Vi må gi alle ansatte i oppvekstsektoren de nødvendige verktøyene for å kunne avdekke og varsle om bekymringer knyttet til barn. I de tilfellene vi som samfunn ikke lykkes med det, må vi ha gode oppfølgingstilbud. I dag mangler vi bare i vår region hele 35 fosterfamilier. Det er 35 barn som sårt trenger en familie som kan gi dem de trygge rammene for å få en god oppvekst. Lykkes vi ikke med å finne fosterfamilien, må barna bo på institusjon. Det er både dyrere og et langt dårligere tilbud for barna.

Barn og unges oppvekst er en prioritert gruppe i sentrum-Høyre og vil være en av de viktigste oppgavene til det påtroppende byrådet. Som byråder for sosiale tjenester og oppvekst skal vi samarbeide godt for å finne de beste løsningene for barn og unge. En god og trygg oppvekst varer hele livet.

